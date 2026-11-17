Японский исследовательский институт Riken сообщил об инциденте с несанкционированным доступом к мощнейшему суперкомпьютеру страны Fugaku, который занимает девятую строчку в мировом рейтинге производительности. В результате взлома злоумышленники могли получить доступ к личным данным свыше 4000 исследователей, а также 375 пользователей другого комплекса института — нового ИИ-суперкомпьютера Rikyu.

Скомпрометированными могли оказаться имена и адреса электронной почты пользователей, их научные файлы, а также учётные данные для подключения к Fugaku и смежным сервисам. Подозрительную сетевую активность специалисты Riken зафиксировали 12 ноября, а утром 14 ноября работу вычислительного комплекса приостановили.

В ходе расследования выяснилось, что в период с 10 по 13 ноября хакеры проникли во внутреннюю сеть операционной системы комплекса через общедоступную веб-страницу мониторинга его состояния. Сейчас этот портал отключён из соображений безопасности.

Точный способ проникновения в инфраструктуру в институте пока не установили, и подтверждённых фактов утечки похищенных данных в сеть на данный момент нет. При этом сотрудники института подтвердили, что злоумышленники успели вмешаться в работу части затронутых серверов и установить на них вредоносные программы.

Власти Японии уже подключились к расследованию причин и масштабов взлома. Генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара (Minoru Kihara) призвал профильные ведомства уделять приоритетное внимание кибербезопасности, не допуская ущерба для научной работы.

Суперкомпьютер Fugaku стоимостью 130 млрд иен (около $816 млн) был создан Riken совместно с корпорацией Fujitsu и введён в эксплуатацию в марте 2021 года. С июня 2020-го по май 2022 года он возглавлял мировой рейтинг суперкомпьютеров, позже уступив лидерство американской системе Frontier.