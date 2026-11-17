Apple сегодня выпустила бета-версии операционных систем iOS 27.3, iPadOS 27.3 и macOS 27.3. Как сообщает портал MacRumors, в этих обновлениях помимо прочего компания тестирует новые суточные лимиты на использование определённых функций Siri AI и Apple Intelligence.

Базовые команды и запросы к Siri останутся бесплатными и безлимитными. Однако более сложные функции, требующие облачной обработки, например, создание, редактирование или дополнение изображений в приложении «Фото», будут ограничены по количеству использований в сутки.

По данным MacRumors, предусмотрены четыре категории таких ограничений: использование Siri AI для выполнения многоэтапных запросов с учётом персонального контекста; инструменты для генерации и редактирования изображений; автоматизации в приложении «Команды» (Shortcuts), задействующие облачные модели Apple (Apple Foundation Cloud и Cloud Pro Models); а также сторонние приложения, использующие те же облачные модели.

Apple не уточнила, сколько именно раз можно воспользоваться этими функциями в течение дня, прежде чем сработает ограничение. Лимиты будут варьироваться в зависимости от типа задачи. Сообщается, что система будет уведомлять пользователей, когда они приблизятся к исчерпанию лимита, а также когда он будет полностью исчерпан.

Вместо того чтобы ждать полуночи для сброса суточного лимита, пользователи большинства платных подписок iCloud Plus (за исключением тарифа на 50 Гбайт) получат увеличенные лимиты без изменения стоимости подписки. Так, тариф на 200 Гбайт (стоимостью $2,99 в месяц) предусматривает двукратный лимит, тариф на 2 Тбайт ($9,99 в месяц) — пятикратный, а тарифы на 6 Тбайт ($29,99 в месяц) и 12 Тбайт ($59,99 в месяц) увеличивают лимит в 10 и 20 раз соответственно. Если подпиской iCloud Plus пользуются члены семьи, для них устанавливается общий лимит, который расходуется по принципу «кто первый успел воспользоваться».

На прошлой неделе Apple обновила музыкальный редактор Logic Pro, добавив возможность докупать лимиты для встроенного интеллектуального помощника. Для этого были введены специальные пакеты Intelligence Usage Packs стоимостью $49,99. Ожидается, что в текущем месяце аналогичная возможность появится и в других приложениях Apple для творчества и работы — Pixelmator Pro, Final Cut Pro и Motion, а также в пакете iWork (Pages, Keynote и Numbers).