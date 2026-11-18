Microsoft представила большую линейку ИИ-моделей, в том числе для программирования и поиска уязвимостей. В её состав вошла MAI Code 2 для написания программного кода, которая, по утверждению компании, почти не уступает Anthropic и OpenAI по производительности, но обходится значительно дешевле. В линейку также вошли новые модели для генерации изображений и транскрибации аудио.

По результатам тестов, опубликованным Microsoft, MAI Code 2 обеспечивает 98 % производительности GPT-6.1 Sol при стоимости около 40 % от цены её использования. По сравнению с Claude Opus 5.5 показатели составляют 96 % производительности при затратах всего в 5 % от стоимости конкурирующей модели. Проверка охватывала обычные корпоративные задачи, работу с кодом и программными инструментами.

Microsoft также провела слепое сравнение возможностей моделей при создании интерфейсов. Разработчики, участвовавшие в оценке, в 68 % случаев предпочли результаты MAI Code 2 работе GPT-6 Sol при подготовке интерфейсных элементов, панелей управления и визуализации. При этом компания подчёркивает, что модель пока ориентирована прежде всего на стандартные задачи программирования и не оптимизирована для фундаментальных научных исследований и продолжительной автономной работы ИИ-агентов.

Для более массовых и повторяющихся операций Microsoft подготовила MAI Code 2 Flash. Модель предназначена для объяснения программного кода, небольших изменений, исправления ошибок и быстрой доработки проектов. По данным компании, её производительность сопоставима с GPT-6 Luna при 65 % стоимости последней и с Claude Haiku 5.5 при затратах около 20 %. MAI Code 2 доступна через GitHub Copilot, а облегчённая версия Flash также появилась в сервисе с ограниченным предварительным доступом через Microsoft Foundry.

Отдельное направление занимает MAI Cyber 2 Flash, предназначенная для защиты программного обеспечения и поиска уязвимостей. Microsoft утверждает, что на тесте CyberGymE2E её качество сопоставимо с GPT-6 Astra, хотя стоимость выполнения задачи составляет менее 2 % от затрат на использование конкурирующей модели. По сравнению с предыдущей MAI Cyber 1.1 Flash цена обработки выходных токенов снизилась на 86 %. Компания также сообщает, что предыдущие модели MAI Cyber уже обеспечивают почти 40 % проверок в системе MDASH, причём 90 % клиентов, начавших использовать их для сканирования, продолжили работу с этими инструментами.

В области обработки изображений Microsoft представила MAI Image 2.7 и её облегчённую версию Flash. MAI Image 2.7 заняла первое место в рейтинге Artificial Analysis по качеству редактирования изображений, обойдя GPT Image 2.6 Sunburst в максимальной конфигурации при стоимости примерно в пять раз ниже. В генерации изображений по текстовому описанию модель заняла четвёртое место в общем рейтинге, что, по оценке Microsoft, соответствует второму месту среди разработчиков ИИ. Версия Flash рассчитана на массовую генерацию и позволяет создавать около 1000 изображений примерно за $10.

Для голосового взаимодействия компания разработала MAI Realtime 1. По результатам внутренних и внешних испытаний, включая тестирование с использованием Dynamics 365, модель превзошла GPT-Realtime 2.1. Стоимость обработки начинается от $0,01 за одну минуту аудио.

Ещё одна разработка, MAI Transcribe 2, предназначена для распознавания и преобразования речи в текст. На её основе работает Dragon Copilot Transcribe, который используется в медицинской сфере для документирования разговоров врачей с пациентами. По данным Microsoft, система обрабатывает около 10 млн таких обращений ежемесячно, а применение модели позволило вдвое сократить количество ошибок при многоязычной транскрибации. Сейчас технологией пользуется примерно треть американских врачей.

Помимо генеративных моделей, Microsoft представила Decision 1.1, предназначенную для автоматического выбора подходящей ИИ-модели под конкретный запрос. Такая маршрутизация позволяет направлять простые задачи более быстрым и дешёвым моделям, оставляя дорогостоящие системы для сложных запросов. По утверждению компании, Decision 1.1 работает в 50 раз быстрее и обходится в 79 раз дешевле GPT-Sol 6.1. Сейчас её используют около 4000 клиентов, а в рейтинге Artificial Analysis Decision Index разработка Microsoft опережает модели Jev, Google и OpenAI.

Отдельное внимание компания уделила возможности адаптировать ИИ под задачи бизнеса. Новая программа MAI Licensed Weights позволяет организациям получать базовые модели Microsoft, дорабатывать их с использованием собственных данных и запускать в защищённой облачной инфраструктуре Azure. При этом заказчики самостоятельно контролируют доступ к моделям, а их данные и внесённые изменения остаются в распоряжении организации.

Аппаратную основу для развития ИИ-инфраструктуры дополняет Maia 200, второе поколение собственного ускорителя Microsoft. Компания сообщила, что чип уже используется в производственной инфраструктуре и обеспечивает в 1,7 раза больше обработанных токенов на ватт электроэнергии по сравнению с предыдущим фирменным ускорителем Maia 100.

Все разработки представлены 17 ноября на конференции Microsoft Ignite 2026. Часть моделей уже доступна через GitHub Copilot и Microsoft Foundry, другие можно опробовать через платформу MAI Labs или получить в рамках программ ограниченного доступа. Стоимость зависит от конкретной модели и объёма использования.