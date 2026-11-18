Стартап Suno расширил возможности своего ИИ-генератора, который позволяет создавать музыкальные композиции на основе текстовых запросов. Теперь сервис способен генерировать видео, дополняющие созданные пользователями аудиофайлы. Новая функция Visuals делает возможной генерацию 15-секундных клипов, которые можно склеивать вместе для получения полноценного видео.

«Мы знали, что музыка — это больше, чем просто звук, а видео — это то, что мы давно хотели реализовать в своём сервисе. Модели для генерации видео достигли таких показателей по скорости, стоимости и качеству, что, на наш взгляд, с ними стало действительно интересно взаимодействовать», — рассказал директор по продукту Suno Джек Броди (Jack Brody).

За генерацию видеоконтента пользователям Suno придётся доплачивать. За $15 можно получить 2500 кредитов, предназначенных только для функции Visuals. Их хватит для генерации видео продолжительностью около трёх минут. В дополнение к этому компания запустила новый тариф Premium, который стоит $120 в месяц и предоставляет 20 тыс. кредитов.

По словам Броди, используемая в Suno ИИ-модель генерации видео основана на разработке китайской компании MiniMax Group. Он добавил, что не может комментировать подробности обучения модели MiniMax. Ещё было сказано, что стартап оптимизировал ИИ-модель с помощью дообучения на собственных данных. За счёт этого алгоритм лучше подходит для создания музыкальных клипов. Например, визуальные элементы в видео могут синхронизироваться с текстом песни.

В компании заявили, что используемая в Suno ИИ-модель призвана защитить интересы реальных исполнителей, и пользователи не могут создавать видео с певцами, артистами, публичными лицами, а также контентом, который защищён авторским правом. Пользователи могут в текстовом описании упоминать конкретных режиссёров, чтобы задать стилевой ориентир, но не могут воссоздать его самого или какие-то его работы.

«Вы обнаружите, что промпты, которые работают на других платформах для генерации видео, не будут работать в Suno. Эти инструменты предназначены для творческого самовыражения, создания оригинальных произведений и оригинального искусства», — добавил Броди.

За последний год отношение к Suno в музыкальной индустрии заметно изменилось: сервис стал более приемлемым для крупных игроков рынка. Последняя ИИ-модель компании обучалась на произведениях Warner Music Group, а также на контенте независимых лейблов вроде BMG. Тем не менее, против Suno по-прежнему подано несколько исков о нарушении авторских прав от Universal Music Group NV и Sony Music Entertainment.