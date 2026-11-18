Для популярного условно-бесплатного соревновательного шутера Counter-Strike 2 от компании Valve вышло крупное обновление, которое ознаменовало возвращение в игру ещё одной легендарной карты.

Речь идёт о Cobblestone. Карта дебютировала ещё 26 лет назад в бета-версии Counter-Strike, в CS:GO появилась с обновлением Winter Offensive в 2013 году и со временем стала неотъемлемой частью киберспортивной сцены.

После спорных изменений в хэллоуинском обновлении образца 2018 года Cobblestone пропала из соревновательного подбора игр и в стартовый набор карт Counter-Strike 2 осенью 2023-го не вошла. Однако работа над возвращением арены кипела.

Переработанная для CS 2 версия Cobblestone включает новые маршруты и локации для освоения. В то же время ремейк сохранил узнаваемые элементы оригинального варианта, так что ветераны карты почувствуют себя как дома.

По сравнению с исходной Cobblestone в Counter-Strike 2 представлена её зимняя версия — коктейль Молотова может растопить снег, засыпавший карту. Кроме того, огонь теперь оставляет следы на других поверхностях (металл, асфальт).

Переработанная Cobblestone доступна в «Соревновательном» и «Обычном» режимах, в «Напарниках», «Бое насмерть» и «Зачистке». Появление карты в «Премьере» ожидается после турнира PGL Major Singapore 2026 (с 25 ноября по 13 декабря).

В преддверии PGL Major Singapore 2026 внутриигровой магазин Counter-Strike 2 пополнился тематическими наклейками. После критики динамических цен на стикеры по IEM Cologne Major 2026 разработчики вернулись к фиксированной стоимости.