Современные OLED-мониторы регулярно показывают уведомление с просьбой выключить экран, чтобы выполнить перекалибровку пикселей для предотвращения выгорания. Компания TCL представила 27-дюймовую игровую OLED-панель с частотой обновления 500 Гц, которой не требуются подобные паузы — она выполняет обслуживание в фоновом режиме. К тому же, её производство может оказаться более дешёвым.

Большинство современных OLED-мониторов используют традиционный подход к обслуживанию. Например, у модели Dell Alienware AW3423DW через четыре часа работы появляется напоминание с предложением запустить процесс обновления, для чего экран приходится полностью выключать. Если игнорировать эти запросы достаточно долго, некоторые модели могут запустить процедуру принудительно.

Прототип, представленный TCL на конференции DTC2026, демонстрирует, что компании, по крайней мере в теории, удалось решить эту проблему. В устройстве сочетаются фирменная технология струйной печати OLED-панелей, оксидная подложка и первая в своём роде, как утверждает TCL, система компенсации, встроенная непосредственно в панель и рассчитанная на высокую частоту обновления. Панель корректирует состояние пикселей в режиме реального времени, не требуя перехода монитора в режим ожидания

Снижение стоимости панели достигнуто за счёт оптимизации производственного процесса. Вместо напыления органических материалов в вакуумной камере компания наносит их на стекло методом струйной печати — подобно тому, как работает обычный настольный принтер. Благодаря этому значительно сокращается расход дорогостоящих компонентов. По заявлению TCL, такой подход позволяет снизить общие производственные затраты примерно на 20 %.

Пока неясно, когда именно панель с частотой 500 Гц появится в составе серийных мониторов. Следующим важным шагом для TCL станет запуск новой линии по производству OLED-панелей методом струйной печати в Гуанчжоу. Поставки оборудования туда начались 31 октября, а начало массового производства запланировано на четвёртый квартал 2027 года. Сообщается, что именно на этом предприятии компания планирует выпускать панели с частотой обновления 700 Гц с диагоналями 32 и 34 дюйма.

На сегодняшний день рынок OLED-панелей для мониторов фактически поделён между компаниями Samsung Display и LG Display. Отчасти именно поэтому в текущем году на долю OLED-мониторов приходится лишь около 3 % рынка. По прогнозам аналитической компании TrendForce, к 2030 году этот показатель может вырасти примерно вдвое — во многом благодаря новым производственным мощностям TCL.