Nvidia объявила о старте продаж компактных настольных компьютеров серии RTX Spark от производителей Asus, Dell и MSI. Эти системы, работающие под управлением Windows on Arm, предназначены для выполнения задач искусственного интеллекта локально: от запуска больших языковых моделей и работы ИИ-агентов до генерации изображений и видео, а также дообучения моделей. Подготовку аналогичных систем на той же платформе также ведут компании Acer, Gigabyte, HP и Microsoft.

Новые мини-ПК RTX Spark оснащены 20-ядерным процессором Nvidia Grace и графическим процессором (GPU) архитектуры Blackwell с 6144 ядрами CUDA. По заявлению Nvidia, эти системы поддерживают до 128 Гбайт унифицированной памяти и обеспечивают производительность в задачах ИИ до 1 петафлопа. Кроме того, у устройств предусмотрено наличие 10-Гбит сетевого интерфейса для передачи больших наборов данных и файлов моделей между локальным хранилищем и сетевыми устройствами.

По утверждению Nvidia, такие системы способны локально запускать большие языковые модели, содержащие до 120 млрд параметров. Также поддерживается рендеринг 3D-сцен объёмом более 90 Гбайт в режиме реального времени и редактирование видео в формате 4:2:2 в реальном времени. Среди анонсированных моделей RTX Spark — Asus ProArt GR1X и MSI EdgeMesa N AI+. Оба устройства позиционируются как специализированные ПК на базе Windows, предназначенные для разработки ИИ-решений и непрерывной работы ИИ-агентов.

Разработчики могут использовать инструменты для работы с CUDA и Linux через подсистему Windows Subsystem for Linux (WSL). Nvidia также расширяет поддержку платформы Hermes Agent и её шаблонов NemoClaw, а для дообучения моделей предусмотрена интеграция с инструментом Unsloth. Кроме того, представлена технология Nvidia Switchyard, позволяющая ИИ-агентам распределять задачи между локальными и облачными моделями в зависимости от текущих требований к нагрузке.

В анонсе Nvidia также говорится об обновлении программного обеспечения Adobe. В Adobe Premiere теперь используется ускорение Nvidia TensorRT-RTX для ряда функций на базе ИИ, таких как Enhance Speech (улучшение речи), Object Mask (маскирование объектов), Scene Edit Detection (автоматическое обнаружение монтажных склеек) и Auto Reframe (автоматическое кадрирование).

По данным Nvidia, обновлённый рабочий процесс позволяет сократить время подготовки видео в формате H.264 более чем на 50 %. В Adobe Photoshop ускорение TensorRT-RTX теперь применяется к инструменту «Удаление» (Remove Tool). Кроме того, на системах RTX Spark реализована нативная поддержка Camera Raw.

Adobe Substance 3D Painter 12.2 теперь доступна в формате публичной бета-версии с нативной поддержкой архитектуры Arm. Для Illustrator и InDesign также выпущены версии, оптимизированные для Windows на базе Arm. По данным Nvidia, производительность Illustrator в таком режиме возрастает до 30 % по сравнению с версией, работающей через эмуляцию.

В Blender 5.3 появилась поддержка технологии DLSS 4.5 Ray Reconstruction для окна просмотра в движке Cycles, что позволяет пользователям видеть освещение и материалы с трассировкой лучей в процессе редактирования — при этом уровень «шума» на изображении заметно снижается.

Кроме того, Nvidia сообщила о расширении возможностей рабочих процессов в ComfyUI за счёт технологий RTX Video Frame Generation и RTX Video HDR. С их помощью можно преобразовывать созданные видеоролики в формат 60 кадров в секунду и применять HDR-обработку непосредственно в среде ComfyUI.

Новые настольные ПК серии RTX Spark от Asus, Dell и MSI поступят в продажу 18 ноября. Рекомендованные цены будут начинаться с отметки в $4399. Модели от Acer, Gigabyte и HP, а также система Surface RTX Spark Dev Box от Microsoft выйдут позднее. В анонсе Nvidia информация о стоимости отдельных моделей не приводится.