Олдскульный экшен-платформер Volvy’s Adventure: Reslimed выйдет уже завтра, и разработчики из doinksoft (Gato Roboto, Dark Scrolls) при поддержке издателя Devolver Digital подготовили к релизу особый трейлер и не менее особую акцию.

Напомним, Volvy’s Adventure: Reslimed позиционируется Devolver Digital как конкурент горячо ожидаемого криминального боевика GTA VI от Rockstar Games, поэтому и выходит с ним в один день (хоть и на разных платформах).

На фоне этого нет ничего удивительного в том, что релизный трейлер Volvy’s Adventure: Reslimed является откровенной пародией (и воспроизведением кадр в кадр) релизного трейлера GTA VI, вышедшего в середине октября.

Что касается акции, то Devolver предложила поучаствовать в раздаче бесплатной копии Volvy’s Adventure: Reslimed. От желающих требуется прислать издателю видео с удалением предзагруженной версии GTA VI со своей консоли.

Пользователи оценили как возможность получить самый громкий ноябрьский релиз без дополнительной платы, так и пародию на трейлер GTA VI. «Уже знаю, во что буду играть завтра. Может, даже отпрошусь с работы», — поделился D4rkNRG.

Игрокам в роли придуманного Devolver в 2023 году крысёныша Вольви с огромной правой рукой предстоит пробиться через четыре мира и дать бой грозным боссам. Заявлена поддержка русского языка.

Volvy’s Adventure: Reslimed поступит в продажу 19 ноября эксклюзивно для Steam (180 рублей в российском сегменте с учётом релизной скидки), тогда как GTA VI в тот же день стартует на PS5, Xbox Series X и S по цене от $80.