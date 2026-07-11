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Dark Scrolls — безостановочный экшен. Рецензия
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Играли на PC
Независимые разработчики часто вдохновляются одними и теми же играми: либо классическими приключениями вроде старых «Зельд», либо всякими роглайками и метроидваниями многолетней давности, либо ещё чем-то популярным в ту или иную эпоху. Создатели Dark Scrolls пошли другим путём и взяли за основу проекты, которые нынче уже и не каждый вспомнит. Они вдохновились Ghosts ‘n Goblins и добавили в структуру той игры элементы автоскроллера на манер Gradius и других древних экшенов. Идея свежая, но вот реализация оставляет желать лучшего.
⇡#Редкие паузы
Наскоро рассказав предысторию (герои сражались с трёхглавым драконом, погибли, а потом восстали из могил), разработчики выкидывают нас в стартовую деревню и предлагают выбрать одного из трёх персонажей: есть варвар с топорами, некто наподобие вора и тёмный маг в мантии и с посохом. Берём любого из них, бежим в правую часть деревни и, достигнув края экрана, попадаем в первую локацию, где начинается основная игра: камера самостоятельно двигается вбок, а нам нужно преодолевать препятствия и побеждать противников, чтобы и выпадающие из них монетки собирать, и путь расчищать.
В Ghosts ‘n Goblins автоскроллинга не было, но в остальном Dark Scrolls очень похожа на ту игру: активно прыгаем, иногда открываем сундуки с богатствами, уворачиваемся от снарядов, уничтожаем бегающих, скачущих и летающих монстров, которые в любой момент могут появиться откуда угодно… Даже точно так же вылезают из-под земли некоторые враги. Основная разница в том, что Ghosts ‘n Goblins была зубодробительно сложной уже в первой локации, откуда многие не могли выбраться (классика для аркад с игровых автоматов), а здесь стартовый регион довольно простой. Зато потом начинаются проблемы: врагов много, снарядов они выпускают ещё больше, ловушек — огромное количество.
Суть игры в том, что нам нужно добраться до конца локации и победить там босса, после чего откроется доступ к следующему региону и там круг повторится. Карты генерируются случайным образом, поэтому полосы препятствий всегда разные: то приходится прыгать по платформам ради доступа к сундукам, то разрушать камни, мешающие пройти. Независимо от того, какие опасности ждут в очередном забеге, неизменными остаются арены — иногда персонажа запирают в четырёх стенах, вынуждая сражаться с несколькими волнами противников за отведённое время. Не успели всех одолеть — не беда, всё равно получите горстку монет. Успели — рядом появится пушка (буквально), позволяющая пропустить большую часть локации и быстро перелететь поближе к боссу.
⇡#Каждый по-своему хорош
Основные отличия между забегами связаны с персонажами, которые по-разному управляются. Варвар не только швыряет топоры, но и может «плюхаться» сверху на противников. Плюс он довольно высоко прыгает. А вот магу приходится идти на ухищрения вроде рывков в разные стороны — зато его волшебными снарядами чуть проще попадать по врагам. По мере прохождения открываешь других бойцов, причём довольно странных — тут есть собака, которая буквально выпускает своим лаем звуковые волны, швыряющий отбивные шеф-повар и даже крыса, играющая на саксофоне. Каких-то героев находишь на локациях, выполняя очевидные условия, а на каких-то тратишь валюту. А если быть точным — довольно большое количество валюты.
Тут кроется один из главных недостатков Dark Scrolls — в ней многовато повторяющихся действий при крошечном объёме контента. Некоторых бойцов разблокируешь лишь спустя несколько часов: ради одного надо копить много денег и постоянно скидывать их в колодец, ради другого приходится собирать кристаллы, которые выдают в час по чайной ложке в конце каждого забега, и так далее. В то же время и деньги, и кристаллы нужны для других вещей — с их помощью открываешь новые локации и разблокируешь всякие бонусы. И сложно выбирать, на что лучше тратить накопленные средства, особенно когда этих средств кот наплакал.
Поэтому придется многократно проходить Dark Scrolls и пытаться добраться как можно дальше, но здешний игровой процесс не настолько увлекателен и разнообразен, чтобы увлечь на долгий срок. Посетив ту или иную локацию всего пару раз, уже увидишь в ней всё, что она может предложить, каким бы персонажем ты туда ни отправлялся. Пусть карты генерируются случайным образом, но от забега к забегу ничего существенно не меняется: летающие мухи так же назойливы, выпрыгивающих из воды рыб так же ждёшь, прежде чем их одолеть, и так далее. Да и поведение боссов всегда остаётся прежним — тактика, которую применял при первой встрече, продолжит работать и при второй, и при третьей.
Сделать геймплей менее рутинным вроде бы должны модификаторы, которые покупаешь у торговцев на каждой локации за собранные с монстров деньги. Но работает эта система очень странным образом. Когда побеждаешь определённое количество врагов, заполняешь шкалу из пяти звёзд, и по достижении их максимального количества можешь использовать «ульту» — кто-то разбрасывается снарядами, которые уничтожают всех противников рядом, кто-то создаёт вокруг себя щит. А ещё за то или иное число звёзд открываешь пассивные навыки, если купил их у торговца. Например, вы можете «повесить» на четыре звезды ускорение атаки, а на пять звёзд — поджигание земли под ногами своего бойца. Но как только число ваших звёзд увеличивается или уменьшается (например, при использовании «ульты»), бонусы перестают действовать.
В игре с более захватывающим геймплеем, наверное, было бы интересно глубоко разбираться в этой механике, но Dark Scrolls не мотивирует этим заниматься. Частично это связано с отсутствием нормальных объяснений чего-либо — здесь вообще нет обучающих экранов или внутриигровой справки с хоть какой-то информацией. Сами разбирайтесь в управлении (которое при игре с клавиатуры впечатляюще неудобное), сами узнавайте о существовании разрушаемых стен, сами вникайте в систему звёзд и пассивных навыков, наобум нажимая на кнопки в первых забегах. Даже всплывающие задания непонятно, зачем выполнять, а ведь требования там ого-го какие — за варвара, к примеру, нужно «плюхнуться» аж на сотню монстров.
***
Devolver Digital часто издаёт экспериментальные и необычные игры, и Dark Scrolls тоже можно так охарактеризовать. Но во время прохождения раз за разом вспоминаешь другой недавний релиз — Ball x Pit. Там тоже очень много «гринда», и повторно проходить уровни тоже нужно по несколько десятков раз, но ситуация с разнообразием, механиками, интересными идеями и классными гейм-дизайнерскими решениями не в пример лучше — один только режим строительства поселения чего стоит. В Dark Scrolls же развлечений катастрофически мало, а те, что есть, надоедают довольно быстро. Кажется, что патчами и даже контентными обновлениями вряд ли удастся что-либо в ней исправить — так что записываем игру в короткий список неудачных релизов Devolver.
Достоинства:
Недостатки:
Оценка: 5,0/10
Видео:
Dark Scrolls
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