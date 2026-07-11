Dark Scrolls — безостановочный экшен. Рецензия

Жанр Экшен, платформер Издатель Devolver Digital Разработчик Doinksoft Минимальные требования Процессор Intel Core i3-6300 3,8 ГГц / AMD FX-8320 3,5 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 2 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD Radeon R9 270X, 500 Мбайт на жёстком диске Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-8600K 3,6 ГГц / AMD Ryzen 5 1600 3,2 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1080 / AMD Radeon RX Vega 56 Дата выхода 22 июня 2026 года Возрастной ценз От 3 лет Локализация Текст Платформы PC, Nintendo Switch Официальный сайт

Играли на PC

Независимые разработчики часто вдохновляются одними и теми же играми: либо классическими приключениями вроде старых «Зельд», либо всякими роглайками и метроидваниями многолетней давности, либо ещё чем-то популярным в ту или иную эпоху. Создатели Dark Scrolls пошли другим путём и взяли за основу проекты, которые нынче уже и не каждый вспомнит. Они вдохновились Ghosts ‘n Goblins и добавили в структуру той игры элементы автоскроллера на манер Gradius и других древних экшенов. Идея свежая, но вот реализация оставляет желать лучшего.

Наскоро рассказав предысторию (герои сражались с трёхглавым драконом, погибли, а потом восстали из могил), разработчики выкидывают нас в стартовую деревню и предлагают выбрать одного из трёх персонажей: есть варвар с топорами, некто наподобие вора и тёмный маг в мантии и с посохом. Берём любого из них, бежим в правую часть деревни и, достигнув края экрана, попадаем в первую локацию, где начинается основная игра: камера самостоятельно двигается вбок, а нам нужно преодолевать препятствия и побеждать противников, чтобы и выпадающие из них монетки собирать, и путь расчищать.

В Ghosts ‘n Goblins автоскроллинга не было, но в остальном Dark Scrolls очень похожа на ту игру: активно прыгаем, иногда открываем сундуки с богатствами, уворачиваемся от снарядов, уничтожаем бегающих, скачущих и летающих монстров, которые в любой момент могут появиться откуда угодно… Даже точно так же вылезают из-под земли некоторые враги. Основная разница в том, что Ghosts ‘n Goblins была зубодробительно сложной уже в первой локации, откуда многие не могли выбраться (классика для аркад с игровых автоматов), а здесь стартовый регион довольно простой. Зато потом начинаются проблемы: врагов много, снарядов они выпускают ещё больше, ловушек — огромное количество.

Суть игры в том, что нам нужно добраться до конца локации и победить там босса, после чего откроется доступ к следующему региону и там круг повторится. Карты генерируются случайным образом, поэтому полосы препятствий всегда разные: то приходится прыгать по платформам ради доступа к сундукам, то разрушать камни, мешающие пройти. Независимо от того, какие опасности ждут в очередном забеге, неизменными остаются арены — иногда персонажа запирают в четырёх стенах, вынуждая сражаться с несколькими волнами противников за отведённое время. Не успели всех одолеть — не беда, всё равно получите горстку монет. Успели — рядом появится пушка (буквально), позволяющая пропустить большую часть локации и быстро перелететь поближе к боссу.

Основные отличия между забегами связаны с персонажами, которые по-разному управляются. Варвар не только швыряет топоры, но и может «плюхаться» сверху на противников. Плюс он довольно высоко прыгает. А вот магу приходится идти на ухищрения вроде рывков в разные стороны — зато его волшебными снарядами чуть проще попадать по врагам. По мере прохождения открываешь других бойцов, причём довольно странных — тут есть собака, которая буквально выпускает своим лаем звуковые волны, швыряющий отбивные шеф-повар и даже крыса, играющая на саксофоне. Каких-то героев находишь на локациях, выполняя очевидные условия, а на каких-то тратишь валюту. А если быть точным — довольно большое количество валюты.

Тут кроется один из главных недостатков Dark Scrolls — в ней многовато повторяющихся действий при крошечном объёме контента. Некоторых бойцов разблокируешь лишь спустя несколько часов: ради одного надо копить много денег и постоянно скидывать их в колодец, ради другого приходится собирать кристаллы, которые выдают в час по чайной ложке в конце каждого забега, и так далее. В то же время и деньги, и кристаллы нужны для других вещей — с их помощью открываешь новые локации и разблокируешь всякие бонусы. И сложно выбирать, на что лучше тратить накопленные средства, особенно когда этих средств кот наплакал.

Поэтому придется многократно проходить Dark Scrolls и пытаться добраться как можно дальше, но здешний игровой процесс не настолько увлекателен и разнообразен, чтобы увлечь на долгий срок. Посетив ту или иную локацию всего пару раз, уже увидишь в ней всё, что она может предложить, каким бы персонажем ты туда ни отправлялся. Пусть карты генерируются случайным образом, но от забега к забегу ничего существенно не меняется: летающие мухи так же назойливы, выпрыгивающих из воды рыб так же ждёшь, прежде чем их одолеть, и так далее. Да и поведение боссов всегда остаётся прежним — тактика, которую применял при первой встрече, продолжит работать и при второй, и при третьей.

Сделать геймплей менее рутинным вроде бы должны модификаторы, которые покупаешь у торговцев на каждой локации за собранные с монстров деньги. Но работает эта система очень странным образом. Когда побеждаешь определённое количество врагов, заполняешь шкалу из пяти звёзд, и по достижении их максимального количества можешь использовать «ульту» — кто-то разбрасывается снарядами, которые уничтожают всех противников рядом, кто-то создаёт вокруг себя щит. А ещё за то или иное число звёзд открываешь пассивные навыки, если купил их у торговца. Например, вы можете «повесить» на четыре звезды ускорение атаки, а на пять звёзд — поджигание земли под ногами своего бойца. Но как только число ваших звёзд увеличивается или уменьшается (например, при использовании «ульты»), бонусы перестают действовать.

В игре с более захватывающим геймплеем, наверное, было бы интересно глубоко разбираться в этой механике, но Dark Scrolls не мотивирует этим заниматься. Частично это связано с отсутствием нормальных объяснений чего-либо — здесь вообще нет обучающих экранов или внутриигровой справки с хоть какой-то информацией. Сами разбирайтесь в управлении (которое при игре с клавиатуры впечатляюще неудобное), сами узнавайте о существовании разрушаемых стен, сами вникайте в систему звёзд и пассивных навыков, наобум нажимая на кнопки в первых забегах. Даже всплывающие задания непонятно, зачем выполнять, а ведь требования там ого-го какие — за варвара, к примеру, нужно «плюхнуться» аж на сотню монстров.

***

Devolver Digital часто издаёт экспериментальные и необычные игры, и Dark Scrolls тоже можно так охарактеризовать. Но во время прохождения раз за разом вспоминаешь другой недавний релиз — Ball x Pit. Там тоже очень много «гринда», и повторно проходить уровни тоже нужно по несколько десятков раз, но ситуация с разнообразием, механиками, интересными идеями и классными гейм-дизайнерскими решениями не в пример лучше — один только режим строительства поселения чего стоит. В Dark Scrolls же развлечений катастрофически мало, а те, что есть, надоедают довольно быстро. Кажется, что патчами и даже контентными обновлениями вряд ли удастся что-либо в ней исправить — так что записываем игру в короткий список неудачных релизов Devolver.

Достоинства:

оригинальная задумка сделала игру практически ни на что непохожей;

ворох персонажей с уникальными умениями;

забавные боссы.

Недостатки:

однообразный игровой процесс быстро надоедает, несмотря на процедурную генерацию карт;

очень мало контента, зато очень много «гринда»;

полное отсутствие хоть каких-то объяснений геймплейных механик.

Графика Стандартный пиксель-арт: ничего плохого в нём нет, но и ничего необычного — тоже. Внешним видом игра точно не запомнится. Звук Приятная музыка в духе старых экшен-платформеров эпохи NES и SNES. Но в игре так много «гринда», что рано или поздно всё равно начнёшь слушать что-то своё. Если, конечно, Dark Scrolls увлечёт, что не гарантировано. Одиночная игра Режим приключения, в котором раз за разом проходишь одни и те же локации, — единственный в этой игре. Контента он предлагает мало, но если постараться (и если игра понравится), можно найти причины потратить на него несколько вечеров. Оценочное время прохождения Полный забег от первой до последней локации занимает около двух часов, но это вряд ли произойдёт быстро, да и игра на этом не заканчивается — ещё всех персонажей надо открыть и все квесты выполнить. Коллективная игра Проходить игру можно с товарищем — как локально, так и по Сети. Только вы постоянно будете врезаться друг в друга, что немного раздражает, когда экран заполнен ловушками и вражескими снарядами, а камера безостановочно движется в сторону. Общее впечатление Не совсем безнадёжная попытка осовременить Ghosts ‘n Goblins, которую как будто поспешили поскорее выпустить. Контента мало, обучения вообще нет, да и в целом есть куда более оригинальные и весёлые роглайки и платформеры, от которых можно получить значительно больше удовольствия.

Оценка: 5,0/10

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Dark Scrolls

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