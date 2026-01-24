Ball x Pit — хорошо забытое старое. Рецензия

Жанр Аркада Издатель Kenny Sun and Friends Разработчик Lunar Software Минимальные требования Процессор Intel Core i5-2500K 3,3 ГГц / AMD Athlon X4 860K 3,7 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 2 или 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 750 / AMD Radeon R7 260X, 600 Мбайт на жёстком диске Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-8600K 3,6 ГГц / AMD Ryzen 5 2600X 3,6 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 или 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XT Дата выхода 15 октября 2025 года Возрастной ценз От 7 лет Локализация Текст Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch Официальный сайт

Играли на Xbox Series S

Говорят, всё новое — это хорошо забытое старое. Этой фразой можно описать Ball x Pit, прошлогодний «рогалик», быстро ставший хитом, получивший несколько номинаций на престижных премиях и разошедшийся неплохим тиражом — более миллиона копий за полтора месяца. В его основе лежит механика, придуманная ещё в 1976 году, когда на аркадных автоматах вышла Breakout — игра о прямоугольнике, который разрушал другие прямоугольники с помощью отскакивающего шарика. Как от той игры было трудно оторваться (она год за годом входила в списки самых популярных аркадных развлечений), так и Ball x Pit не хочется выключать как можно дольше — очень уж она увлекает.

Только вперёд

Мы попадаем в Шарвилон, некогда великий город, который был разрушен метеоритом и стёрт с лица земли. На его месте образовалась огромная яма, привлекающая внимание путешественников, которым хочется исследовать руины в поисках сокровищ. Но просто так забрать ценности не получится — с тех пор, как случилась трагедия, уничтоженный Шарвилон заполонили разномастные монстры, готовые растерзать любого встречного. К счастью, наши герои не боятся встретиться с чудовищами и пришли подготовленными — они будут забрасывать противников шарами, собирать с них ценные трофеи и ресурсы, а затем строить на территории разрушенного города Новый Шарвилон.

Изначально доступен лишь один герой, которого просто зовут Воином, но для понимания здешних механик его достаточно. Вы появляетесь в нижней части узкого коридора и безостановочно двигаетесь вперёд, а сверху время от времени возникают группы противников. Если нажать на соответствующую кнопку, персонаж выстрелит шариками — несколькими обычными и одним особым. В случае с Воином это шипастый шарик, вызывающий у целей кровотечение. Когда снаряды попадают в монстра или в стену, они отскакивают один или несколько раз — зависит от направления и преград на пути. Рано или поздно шарики начнут лететь по траектории в сторону персонажа, а тот их будет ловить и спустя несколько секунд запускать вновь.

Во многом это действительно современная версия Breakout, и даже трюки, которые были актуальны в той игре, работают и здесь, — можно расчистить небольшой участок от врагов и запускать шарики так, чтобы они попадали за самый дальний ряд и с трудом могли оттуда вернуться. Ведь чем чаще снаряды попадают по врагам, тем быстрее те погибают, а побеждать в Ball x Pit желательно всех — если какой-то противник подберётся слишком близко к персонажу и не погибнет, он нанесёт урон протагонисту. Пропустите пару-тройку таких атак, и забег закончится.

У героя есть несколько характеристик, влияющих на его эффективность во время забега. От показателя выносливости зависит количество здоровья, от силы — базовый урон обычными шариками, от ловкости — шанс критического удара и скорость стрельбы и так далее. Из каждого поверженного противника выпадают самоцветы, при сборе которых повышается уровень и улучшаются случайные характеристики: увеличиваются скорость полёта шаров, их количество, урон по области. Желательно не оставлять самоцветы позади и собирать их как можно скорее, особенно поначалу, когда для повышения уровней их нужно не так уж много. Чем скорее становишься сильным, тем быстрее расправляешься с противниками и тем реже попадаешь в ситуации, когда весь экран заполнен монстрами и никого не успеваешь одолеть.

Также за каждый уровень получаешь усилитель, один из трех на выбор. Это могут быть как новые особые шары, так и улучшения старых, а также пассивные бонусы. Шары абсолютно разные: один отравляет цели, другой их поджигает, третий ослепляет, четвёртый наносит в три раза больше урона, чем все остальные, но летит медленнее. Какой-то пролетает сквозь противников, какой-то взрывается при первом же попадании. «Пассивки» тоже разнообразны и позволяют с первых минут забега определиться с тем, какие сильные стороны будут у вашего героя. Возможно, он будет наносить повышенный урон при ударах сзади, то есть придётся особенно активно расчищать задние ряды. Или увеличится число выкидываемых шаров, но снизится меткость — тогда желательно стоять поближе к противникам, чтобы реже промахиваться.

⇡#Снова и снова

Забеги длятся по пятнадцать минут, и за это время успеваешь пройти три этапа с боссами в конце каждого. Или не успеваешь — конечно, далеко не каждая вылазка будет успешной. Продолжительность подобрана идеально: не устаёшь стрелять по монстрам, а в случае удачной сборки не привыкаешь к ней слишком сильно, да и провал не вызывает особой досады. А если повезло, то собрал немало золотых монет, пополнил запасы ресурсами вроде пшеницы и камня и нашёл пару чертежей, с помощью которых на базе соорудишь новые постройки.

Да, возведением вышеупомянутого Нового Шарвилона тоже нужно заниматься. На основной базе, куда возвращаешься после завершения забега (как победного, так и проваленного), мы размещаем пшеничные поля, леса и валуны — собранные с их помощью ресурсы пригодятся для постройки разного рода зданий. Какие-то из них открывают новых персонажей, какие-то дают постоянный прирост к характеристикам, с какими-то отправляешься на вылазки с более крутыми шарами или быстрее копишь монеты. Все эти здания размещаешь вручную, после чего можешь их улучшать, чтобы пассивных бонусов было ещё больше.

В результате Ball x Pit оказывается по-настоящему бездонной ямой, в которой у тебя постоянно есть цель. А когда кажется, что ничем новым игра уже не удивит, она тут же подбрасывает сюрприз. То становятся доступны новые особые шары, то разблокируются невиданные ранее пассивные бонусы, то появляются необычные постройки вроде той, которая позволяет комбинировать способности двух героев в начале вылазки.

Здесь есть несколько локаций, которые открываются постепенно, и после первого прохождения каждой из них можно возвести связанный с ней домик. Он даёт вечную прибавку к какой-то характеристике, которая растёт каждый раз, когда впервые проходишь определённую локацию новым персонажем. И это побуждает посещать все регионы, выбирая всех доступных героев, так что потенциал для повторных прохождений поистине огромен. Особенно когда понимаешь, что, помимо обычного режима, есть ещё и быстрый, где времени меньше, и в нём «пассивки» уникальных зданий тоже прокачиваются.

Здорово то, что и регионы, и персонажи заметно отличаются друг от друга. На Заснеженных берегах у некоторых противников появляются ледяные щиты, причём с разных сторон, так что приходится особенно активно пользоваться отскоками шаров. А в Грибном лесу на земле возникают опасные зоны, и нужно следить не только за тем, в какую сторону летят твои снаряды, но и не стоишь ли ты на ловушке.

С героями всё ещё интереснее. У всех есть свои стартовые особые шары, но это не так важно, как уникальные пассивные навыки. Кто-то стреляет в два раза быстрее остальных, кто-то всегда сам выбирает улучшения из трёх вариантов, чьи-то шары с первой секунды проходят сквозь врагов (остальным для этого нужно подбирать специальный апгрейд, который может и не выпасть). Есть персонаж «два в одном» — когда выпускаешь шар, по зеркальной траектории летит ещё один, и происходящее на экране превращается в забавное месиво из спецэффектов. А некоторые герои вообще не пользуются обычными шариками и полагаются только на особые, — кажется, что так пройти игру невозможно, но на самом деле «пассивка» не так уж плоха.

Локаций восемь, персонажей — полтора десятка, плюс вылазки становятся с каждым разом всё разнообразнее благодаря новым шарам. Особые шары, когда они в процессе игры прокачаны до третьего уровня, позволяется комбинировать, и это делает каждый забег непохожим на остальные. Можно просто объединять шары — например, совмещать замораживающий и шипастый, тем самым не только освобождая место для нового снаряда (их всего четыре), но и значительно улучшая характеристики. А можно «мастерить» специальные шары с разрушительными свойствами — берёте отравляющий и призрачный, превращаете в вирусный и накладываете на врагов заряды болезни, которые ещё и на соседних противников перекидываются.

***

Поначалу Ball x Pit кажется просто забавной вариацией Breakout или Arkanoid — после первого прохождения легко представляешь, что проведёшь в игре пару вечеров. Но с каждым новым забегом она становится всё глубже, масштабнее и интереснее — настолько, что хочешь рекомендовать её друзьям, чтобы было с кем обсудить свою последнюю удачную вылазку. И тут речь уже идёт не о паре вечеров, а как минимум о паре недель: возникает желание всё разблокировать, всё собрать, всё всеми персонажами пройти, а затем ждать бесплатные обновления — их в этом году выйдет аж три штуки.

Достоинства:

увлекательный игровой процесс в духе старых аркад;

разнообразные локации и персонажи, благодаря чему каждый новый забег уникален;

по мере прохождения открываются новые особые шары и «пассивки», дающие больше возможностей;

забавные элементы градостроительного симулятора, позволяющие ненадолго отвлечься от основного геймплея.

Недостатки:

боссы слишком живучие, так что сборки, рассчитанные на быстрое уничтожение слабых противников, против них не годятся.

Графика Достаточно симпатичная графика, чтобы ничем не отвлекать от игрового процесса. Звук Саундтрек как будто взят то ли из триллера, то ли из хоррора — чужеродным он не кажется, но довольно быстро решаешь слушать во время прохождения свою музыку или даже подкасты. Одиночная игра Много уровней, много персонажей, много построек, много комбинаций шаров и связанных с ними бонусов — пятнадцатиминутные забеги нужно проходить по несколько десятков и сотен раз, чтобы всё увидеть. И делаешь это с удовольствием. Оценочное время прохождения На полное прохождение уйдёт около 35 часов, но для знакомства со всеми локациями и персонажами достаточно примерно 20. Коллективная игра Хотя локальный кооператив кажется в такой игре уместным, здесь нет даже его, не говоря уже об онлайне. Общее впечатление Увлекательная аркада с достаточным количеством контента, чтобы провести в ней дни и недели.

Оценка: 9,0/10

Ball x Pit

