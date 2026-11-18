Компания Google собирается ввести обязательные требования к качеству интерфейса для размещаемых в Google Play игр и программ, чтобы те корректно работали на складных смартфонах. Разработчикам ПО, которые не выполнят базовые условия, запретят публиковать новинки и выпускать обновления в каталоге, а такие приложения потеряют позиции в выдаче.

Для программ новые правила вступят в силу в апреле 2027 года, для игр — в августе. Чтобы приложения не выглядели на складных смартфонах как растянутые версии для обычных устройств, Google ввела базовый стандарт качества Adaptive Ready. Он требует, чтобы интерфейсы приложений и игр занимали всю площадь раскрытого дисплея — без чёрных полос по краям и некорректного масштабирования.

Кроме того, программы должны будут поддерживать многооконный режим и не перезапускаться при повороте корпуса, изменении размера окна, а также при складывании или раскладывании экрана.

Отдельное требование касается оформления страниц в Google Play. Начиная с апреля 2027 года разработчикам придётся загружать в карточки как минимум по три скриншота со складных устройств: два — с большого внутреннего экрана и один — с внешнего. Добавлять такие изображения разрешили уже сейчас.

Помимо базового стандарта, в системе Google предусмотрены два продвинутых уровня адаптации — Adaptive Optimized и Adaptive Differentiated. Они предполагают более глубокую поддержку особенностей складных конструкций (например, режима работы в полусложенном состоянии). Проекты с такой оптимизацией получат специальные значки в магазине и дополнительное продвижение от самой Google.

В будущем компания планирует распространить аналогичные правила и на другие категории устройств с большими экранами, включая планшеты, ноутбуки и гарнитуры Android XR.