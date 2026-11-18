Изображения ещё не анонсированной портативной игровой консоли Lenovo, которая, по неподтвержденной информации получила название Legion Go Beam, появились в Сети стараниями портала Windows Latest. Устройство выглядит как упрощенная альтернатива модели Legion Go 2. Оно оснащено несъёмными контроллерами, имеет более широкие рамки вокруг дисплея и меньшее количество элементов управления.

Технические характеристики Legion Go Beam пока неизвестны, но дизайн устройства намекает на то, что Lenovo, возможно, готовит более доступную по цене модель. Внешне консоль напоминает модель Legion Go S. Это касается как расположения элементов управления, так и фронтальных динамиков. При этом компания отказалась в новом устройстве от тачпада и изменила конфигурацию портов USB-C и слота для карты памяти microSD.

Корпус устройства выполнен в белом цвете с зелеными акцентами вокруг аналоговых стиков и вдоль нижней грани.

Интереснее всего — какая платформа используется в консоли. По данным портала VideoCardz, Intel готовит специальную модель процессора из серии Panther Lake, предназначенную для портативных устройств. Чип включает восемь вычислительных ядер и графическое ядро Xe3. Согласно последним данным, процессор может состоять из восьми энергоэффективных ядер (E-cores), хотя в более ранних версиях конфигурации фигурировали четыре производительных (P-cores) и четыре энергоэффективных ядра. Любой из этих вариантов мог бы лечь в основу более бюджетной консоли — при условии, что Intel доведёт эти разработки до стадии серийного производства.

До этого Intel также выпустила специальную серию мобильных процессоров Arc G-Series, предназначенных специально для портативных приставок. В её состав входят модели с 14 ядрами и интегрированной графикой Arc B370 и B390 на архитектуре Intel Xe3. Однако для бюджетного устройства данный вариант может показаться чрезмерным.

Также возможен вариант с использованием процессоров AMD. Ранее появлялись сообщения о серии Ryzen Z3, которая, как утверждается, будет построена на архитектуре Zen 6 с графикой RDNA4m. Поскольку приближается выставка CES 2027, не исключено, что AMD представит на ней новое поколение процессоров для портативных систем. Впрочем, это вовсе не означает, что Lenovo выберет новейший чип для своего бюджетного устройства.

Существует вероятность, что Lenovo продолжит использовать более старые решения AMD. В линейку Ryzen Z2 уже входят модели Z2 Go и Z2 A, основанные на архитектурах Zen 3+ и Zen 2 соответственно. AMD может придерживаться аналогичной стратегии и в следующем поколении, сохраняя доступ к более старым чипам для создания бюджетных устройств. На данный момент нет никаких данных, связывающих Legion Go Beam с каким-либо конкретным процессором.

По предположению Windows Latest, Lenovo может представить устройство на выставке CES 2027, где 6 января компания проведёт мероприятие Tech World. Официальной информации о дате выхода, стоимости или операционной системе консоли пока нет.