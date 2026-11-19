Портативный компьютер Flipper One привлёк более 10,7 млн евро на Kickstarter всего за первые 24 часа. При этом первоначальная цель разработчиков из компании Flipper Devices составляла около €273 тысяч. Устройство работает под управлением Linux и предназначено для специалистов по кибербезопасности и энтузиастов радиотехники.

В Flipper Devices подчёркивают, что новинка не является просто более мощной версией Flipper Zero. Предыдущая модель построена на маломощном микроконтроллере и предназначена для взаимодействия с NFC, RFID, радиосигналами в диапазоне ниже 1 ГГц и последовательными интерфейсами UART. Flipper One ориентирован на более высокий уровень сетевого взаимодействия и работу практически с любыми устройствами, имеющими IP-подключение.

Аппаратная платформа объединяет 8- ядерный процессор Rockchip RK357) с дополнительным микроконтроллером Raspberry Pi (RP2350), который позволяет сохранить работоспособность устройства даже в случае полного выведения из строя самой Linux. Компьютер поддерживает основное ядро Linux и обладает достаточной производительностью для запуска приложений для радиосвязи и локальных ИИ-моделей.

Среди возможностей Flipper One заявлены анализ сетевого трафика, сканирование сетей, туннелирование соединений и работа с беспроводными сигналами. Устройство поддерживает Wi-Fi, Ethernet, 5G и спутниковую связь, а также позволяет подключать внешние аппаратные модули, пользовательские сотовые антенны и модемы. Для расширения конфигурации предусмотрен высокоскоростной внутренний разъём M.2, а подключение монитора и переход в режим настольного компьютера осуществляются через USB-C.

На Kickstarter устройство предлагается по цене $399, что на 25 % дешевле предполагаемой розничной стоимости. При этом разработчики отмечают, что практически не получат прибыль от предзаказов по такой цене из-за продолжающегося дефицита памяти, связанного с искусственным интеллектом.

Поставки в большинство регионов мира должны начаться в июле 2027 года, хотя нехватка компонентов может привести к переносу сроков.