Гендиректор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) указал на возможность возникновения дисбаланса между спросом и предложением на рынке оборудования для искусственного интеллекта. Многие производители чипов рассчитывают продавать основную часть своей продукции одним и тем же покупателям: OpenAI, Anthropic и другим ИИ-лабораториям, но совокупный спрос этих компаний может оказаться недостаточным, чтобы оправдать планы поставщиков.

«Многие сегодня производят чипы. И многие из этих людей думают, что будут продавать значительную часть продукции нам, Anthropic и другим. Но у нас ограниченный объём спроса и центров обработки данных. И, думаю, многие из производителей чипов теперь ведут переговоры с поставщиками компонентов, исходя из того, что все их чипы купим мы», — заявил Сэм Альтман. Он допустил, что долгосрочный спрос на вычислительные мощности и ЦОД будет расти и дальше; но его беспокоит, что несколько производителей сразу рассчитывают на одни и те же будущие заказы, хотя действительные потребности покупателей ограничены. И в краткосрочной перспективе предложение может не отвечать спросу.

OpenAI обязалась до 2030 года развернуть значительные объёмы вычислительной инфраструктуры, сообщил в августе гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) — речь идёт о 12 ГВт мощностей. На финансируемые за счёт ресурсов Nvidia ИИ-компании в следующем году могут прийтись около четверти её выручки. Доход Nvidia по итогам II квартала составил $96,22 млрд, а в III квартале вырос до $107,6 млрд.

Стоечные решения AMD Helios уже развёрнуты для выполнения задач Anthropic, Meta✴, Microsoft, OpenAI и Oracle. Спрос превышает предложение, подтвердила глава компании Лиза Су (Lisa Su): в 2027 году AMD рассчитывает увеличить выручку более чем на 80 %. Micron на 2027 финансовый год законтрактовала более 75 % поставок, и в руководстве компании пока не берутся утверждать, когда спрос и предложение придут в равновесие. По итогам IV квартала финансового года компания увеличила выручку на 379,3 %. У производителя оптических компонентов и оборудования для передачи данных Coherent практически все производственные мощности на 2027 год уже зарезервированы, а заказчики начали бронировать поставки на 2028 год.

Некоторые риски остаются у операторов инфраструктуры, которым приходится финансировать строительство и эксплуатацию ЦОД. У CoreWeave запланированные капзатраты на 2026 год составляют от $37 млрд до $39 млрд; в III квартале расходы компании на проценты по долгам составили $846 млн, а чистый убыток — $709 млрд. Компания не намерена наращивать бизнес любой ценой, заявил её гендиректор Майкл Интратор (Michael Intrator); с начала года акции CoreWeave подешевели на 33,12 %.

На проблемы с финансированием обращают внимание инвесторы неооблачного провайдера IREN — их вопросы сместились с размера заключаемых контрактов на способность компании выполнить обязательства, обеспечить финансирование и получать прибыль от эксплуатации инфраструктуры. Чистый долг IREN вырос с $216 млн до $4,43 млрд; акции за месяц рухнули на 42,39 %.