Следом за выпущенными ранее ИИ-моделями Gemini 4 Carbon и Hydrogen компания Google представила Gemini 4 Neon. Новая нейросеть по заверениям разработчика обеспечивает «возможности рассуждения передового уровня для сложных, высокоинтенсивных рабочих процессов, причём делает это быстрее и с меньшими затратами».

Gemini 4 Neon демонстрирует производительность на уровне Carbon, а в некоторых задачах и превосходит её, но работает со скоростью Flash и требует меньших затрат. Модель предназначена для задач, в которых недостаточно просто сгенерировать ответ: ей необходимо анализировать контекст, обращаться к различным инструментам и выполнять последовательность действий. В частности, Neon справляется со сложным программированием, аналитическими исследованиями и корпоративными рабочими процессами.

Модель лучше работает с текстами, выдаёт чёткие, хорошо структурированные ответы и точнее анализирует загружаемые пользователями файлы — электронные таблицы, PDF-документы и фотографии. Она способна обрабатывать объёмные материалы, превращая их в краткие сводки и отчёты, а также извлекать дополнительную информацию из других приложений Google, включая Gmail и «Документы». При проведении исследований Neon обращается к интернет-источникам, чтобы предоставлять актуальные сведения, например при сравнении цен или подготовке аналитических материалов с последними рыночными данными.

По данным Google, Gemini 4 Neon занимает третье место в Artificial Analysis Intelligence Index с результатом 61 балл на максимальном уровне мышления xhigh, уступая лишь более крупным и медленным моделям. В Vals Index она расположилась на втором месте с результатом 70,9 %. Кроме того, Neon заняла первые места в Legal Research Bench и Tax Agent Bench, а также в тестах AutomationBench от Zapier и Vending-Bench 2. В последнем модель набрала $16 843 в симуляции длительного управления бизнесом.

В задачах программирования Neon также показывает высокие результаты: она заняла первое место в Artificial Analysis Coding Agent Index с результатом 58,6 балла. В Terminal-Bench 4.1 модель набрала 65,2 %. Google отдельно отмечает её способность отлаживать и рефакторить код сразу в нескольких файлах и репозиториях.

Важным преимуществом разработчик называет экономичность. При стандартном высоком уровне мышления Neon обходится на 32 % дешевле Carbon при выполнении сопоставимых задач. По результатам сторонних тестов расходы на её использование также на 50–80 % ниже, чем у конкурирующих передовых моделей.

У Gemini 4 Neon контекстное окно объёмом 1 млн токенов и четыре уровня мышления, позволяющие выбирать баланс между глубиной анализа и расходами. В семействе Gemini 4 новая модель занимает промежуточное положение между Hydrogen и Carbon: первая предназначена для быстрого выполнения повседневных задач, вторая — для наиболее сложных и продолжительных проектов, тогда как Neon сочетает глубину рассуждений с эффективностью.

Стоимость использования через API составляет $3 за 1 млн входных токенов и $15 за 1 млн выходных. Кэшированные входные токены обходятся в $0,15 за миллион. Модель уже доступна через Gemini API, Google AI Studio, Android Studio и Gemini for business. В приложении Gemini и Google Antigravity её могут использовать подписчики платных тарифов AI Pro и AI Ultra.

Отдельно Google представила версию Gemini 4 Neon for cyber, предназначенную для задач кибербезопасности. Она помогает выявлять уязвимости, проверять возможность их эксплуатации и исправлять ошибки в коде. В тесте AutoBaxBench модель набрала 76 %, а в SEC-bench Pro — 90,5 %. Доступ к этой версии в ближайшие дни начнут предоставлять участникам программы Fairwind.