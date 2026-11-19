Гендиректор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) объяснил, почему в октябре предложил 60 тыс. сотрудников компенсационные пакеты при увольнении, то есть фактически призвал их уволиться по собственному желанию, чтобы в компании не приходилось проводить принудительных массовых сокращений.

Если коротко, дело в искусственном интеллекте, но совсем не в том смысле, как можно было бы подумать. Он не говорит о замене людей на ИИ, и, в частности, это не касается программистов. Речь идёт о реорганизации Microsoft: компания превращается в структуру, где каждый в работе использует ИИ, и основная задача специалистов смещается в сторону управления этим ИИ. Цель этого предложения, по словам господина Наделлы — «дать людям возможность самостоятельно принять решение, предоставить им право выбора».

«Возьмём, к примеру, разработку ПО. Сначала было мнение: „Не верим, что ИИ когда-нибудь сможет писать программы“. Затем наступил момент удивления: „Ого, он может написать всё — зачем тогда нужны инженеры-программисты?“. Теперь мы приходим к пониманию, что разработка ПО не только жива, но и будет процветать, однако меняется организация компаний и характер работы инженера-программиста, действующего теперь в совершенно иных условиях», — пояснил глава Microsoft.

Реорганизация и перемены даются людям непросто, но проводить их необходимо. В качестве примера Сатья Наделла привёл отдел разработки ИИ-агентов для приложений Microsoft 365. В нём всего 11 человек, которые научились использовать ИИ для своих задач. «Они создают не сам продукт, а „фабрику ПО“, которая этот продукт производит», — отметил топ-менеджер. Со временем каждый сотрудник станет своего рода «менеджером агентов», а не человеком, который выполняет работу своими руками — к такому подходу перейдут представители всех профессий, считает господин Наделла.

«Вопрос в том, как быстро действующая компания сможет трансформировать саму работу, рабочие процессы и их результаты с учётом всех сопутствующих обязательство по перечислению заработной платы. На это уйдёт больше времени, чем можно ожидать. И неизбежно найдутся люди, которые скажут: „А я выберу другой путь“», — рассказал глава Microsoft. Компания с 51-летней историей не создавалась с прицелом на работу с ИИ, поэтому такие сценарии неизбежны.

Когда его спросили, почему он предложил 60 тыс. сотрудников уйти по собственному желанию, Наделла ответил: «Из-за того, что мы говорили об ИИ-революции, в людях зародилась сильнейшая тревога, и им кажется, что свей судьбой они больше не управляют». Он упомянул разговоры о «технологической сингулярности» и прогнозах, что ИИ отнимет у людей все рабочие места. «Всё это заставляет испытывать тревогу даже тех, кто хочет перемен. <..> Приходится пройти непростой путь: провести структурные изменения, найти для каждого подходящую роль и дать людям новые возможности», — добавил Сатья Наделла.

Другими словами, предложение уволиться по собственному желанию стало своего рода сигналом для сотрудников Microsoft: или принять новую стратегию, в центре которой стоит ИИ, и радикально изменить свою работу; или принять решение двигаться дальше, но уже на новом месте.