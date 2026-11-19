Серия мощнейших вспышек на Солнце в десятых числах мая 2024 года привела к невиданному ранее явлению — два стабильных радиационных пояса вокруг Земли на пару месяцев расщепились на четыре. Это стало неожиданностью для операторов спутников, и могло повлечь за собой массовую потерю аппаратов на орбите.

Наличие у Земли двух радиационных поясов в 1958 году обнаружил первый американский спутник «Эксплорер-1» (Explorer 1). Их назвали в честь физика Джеймса Ван Аллена (Van Allen). Один пояс находится на высоте примерно 1000–12 000 км, а второй — 13 000–60 000. Внутренний пояс состоит преимущественно из протонов высоких энергий, тогда как внешний — из электронов высоких энергий.

Одной такой частицы может оказаться достаточно, чтобы привести в негодность бортовую электронику спутника или вызвать необратимые изменения в клетках человека. Длительное расщепление поясов и появление новых зон с повышенной радиацией способно застать врасплох и привести к потерям оборудования и ущербу здоровью космическим экипажам.

О расщеплении поясов Ван Алена на три, а затем на четыре области учёные узнали благодаря наблюдениям европейского спутника PROBA-V, который находится на солнечно-синхронной полярной орбите на высоте 820 км. Изменения возникли после мощной геомагнитной бури 10–11 мая 2024 года, получившей название Mother's Day Event («Событие Дня матери»). Индекс возмущения магнитного поля во время бури составил −412 нТл, что сделало её сильнейшей геомагнитной бурей за два десятилетия. Полярные сияния в эти дни видели даже в Ставропольском крае.

Наблюдения проводились с помощью телескопа энергичных частиц EPT (Energetic Particle Telescope), установленного на спутнике. Прибор способен регистрировать электроны с энергиями от 0,5 до 8 МэВ в шести энергетических каналах, а также протоны с энергиями от 9,5 до 248 МэВ. Анализ показал, что во время майской бури поток заряженных частиц увеличился, а существовавшая между внутренним и внешним поясами область с пониженной концентрацией электронов (так называемая щель) частично заполнилась ими.

Произошло то, что учёные назвали вытеснением электронов — под воздействием множества факторов, включая деятельность человека (радары, связь и прочее), вытесненные солнечным ветром и плазмой высокоэнергетические электроны начали концентрироваться в других областях околоземного пространства. Совокупная электромагнитная обстановка вокруг планеты сформировала три, а затее четыре временно устойчивых области высокой концентрации силовых линий, где собрались вытесненные электроны и у Земли образовалось два лишних радиационных пояса.

К августу 2024 года всё вернулось к прежней конфигурации поясов Ван Алена. Потом ещё в один период солнечной активности поздней осенью на время появлялся третий пояс. В принципе, три радиационных пояса у Земли наблюдались и раньше, но четыре пояса и на время более месяца — такое было впервые. Очевидно, что подобные вещи необходимо изучать и учиться прогнозировать. Присутствие человека в космосе нарастает и сюрпризы в виде неожиданного появления радиационных поясов на ранее неизвестных орбитах никому не нужны.