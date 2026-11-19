NASA сообщило о новой технической неисправности межпланетного зонда «Вояджер-1» (Voyager 1), из-за которой аппарат перестал передавать на Землю научные и инженерные данные. Проблему обнаружили 14 ноября 2026 года, когда антенна NASA Deep Space Network (DSN) в Канберре установила связь с зондом и приняла несущую радиочастоту, однако сами данные в сигнале отсутствовали.

Самое обидное, что вчера зонд удалился на рекордное и знаковое расстояние от Земли — на одни световые сутки. По радиосигналу в виде несущей частоты рекорд подтверждён. Тем самым связь с аппаратом полностью не потеряна: несущая частота свидетельствует, что бортовая система ориентации и управления продолжает удерживать антенну направленной на Землю, а передающее оборудование исправно. По предварительной оценке инженеров, неисправность может находиться в бортовом компьютере, который собирает информацию от научных приборов и инженерных подсистем, обрабатывает её и подготавливает к отправке.

Выявление неисправности осложняется огромным расстоянием до аппарата. Радиосигнал преодолевает путь между Землёй и «Вояджером-1» примерно за 24 часа в каждом направлении. Поэтому даже простая проверка реакции на команду или изменение настроек требует около двух суток на передачу команды и получение ответа.

NASA предупреждает, что установление причины неисправности может занять несколько недель или даже месяцев. У инженеров уже был похожий опыт: в 2023 году зонд также продолжал передавать несущую частоту, но вместо научной информации отправлял всякую белиберду. Тогда причиной оказался сбой ячейки памяти бортового компьютера, и опыт устранения той неисправности сейчас помогает команде при анализе нынешней ситуации.

Отдельно инженеры проверяют, связана ли нынешняя неисправность с потерей связи, произошедшей в октябре 2026 года. Тогда «Вояджер-1» примерно на 48 часов полностью перестал выходить на связь, но затем самостоятельно восстановил коммуникацию и до 14 ноября работал в штатном режиме. Отключение могло быть связано с перераспределением энергоресурсов на борту аппарата, которое было необходимо для продления его научной работы (питание иссякает и его на всё не хватает в прежнем объёме). В общем, работы по возвращению старичка в строй ведутся и пусть даже без «сознания», но рекорд дальности он установил — этого не отнять.