Запуски спутников значительно участились за последнее десятилетие. Реализация масштабных проектов, таких как спутниковый интернет-сервис Starlink, привела к тому, что космических аппаратов на орбите становится всё больше. Уже сейчас над типичным городом в средних широтах зачастую их оказывается больше, чем звезд, видимых невооружённым глазом.

Этот вывод был сделан исследователями Accu Components в результате анализа траекторий 15 833 действующих спутников, которые в настоящее время вращаются вокруг планеты на низкой околоземной орбите — на высоте менее 2000 километров. Изучив данные за 12 и 18 октября текущего года, предоставленные Космическими силами США через общедоступный сайт CelesTrak, исследователи подсчитали, что при абсолютно открытом горизонте над типичным городом в Великобритании в любой момент ночи в небе находится 710 спутников.

Они отметили, что столь высокая плотность спутников характерна для большей части Европы, США и других регионов в средних широтах — особенно в полосе между 40 и 50 градусами северной или южной широты.

«Большинство спутников Starlink движутся по орбитам с наклонением около 53 градусов к экватору, из-за чего они скапливаются в средних широтах. Приведенные глобальные показатели являются приблизительными и основаны на расчётах по сетке, охватывающей всю планету в течение одних суток, — сообщили в Accu Components порталу Space.com. — Меньше всего спутников наблюдается вблизи экватора — там их около 490».

Далеко не все эти спутники можно увидеть невооруженным глазом, поскольку они становятся заметными, когда освещены лучами Солнца в то время, когда на поверхности Земли уже наступила темнота. Так, в первый час после заката над британским городом видны порядка 300 «светящихся» спутников, к полуночи число видимых космических аппаратов падает до 20, а перед рассветом вновь растёт до 300. Согласно исследованию, в среднем 105 из 710 спутников, пролетая над Землёй, отражали солнечный свет.

Для сравнения: по данным проекта OwnStarMap, глубокой ночью над крупными мегаполисами, такими как Лондон или Нью-Йорк, из-за сильного светового загрязнения, можно увидеть невооруженным глазом лишь несколько десятков звезд. В небольших городах их число увеличивается до нескольких сотен. И лишь вдали от цивилизации, в глухой сельской местности или горных районах можно наблюдать тысячи небесных тел.

В связи с планами спутниковых компаний вывести на орбиту в ближайшие десятилетия сотни тысяч, а возможно, и миллионы аппаратов, количество пролетающих спутников может значительно превысить число видимых звезд над любым городом Земли. Это, как опасаются астрономы, может отразиться на возможности наблюдения за небесными телами и изучения Вселенной.