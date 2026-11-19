Специалистам «Яндекса» удалось восстановить доступ к 99,55 % данных облачного хранилища «Яндекс Диск». Компания сообщила, что восстановила все ключевые функции сервиса, включая автозагрузку фотографий с мобильных устройств, скачивание файлов и папок архивом и воспроизведение видео.

В компании отметили, что восстановительные работы продолжаются, а доля доступных данных будет расти и дальше. Если файл пока не удаётся открыть или скачать, это не означает, что он утрачен. Что можно сделать в каждом конкретном случае, подскажет техническая поддержка «Яндекс Диска».

Чтобы обеспечить стабильную и отказоустойчивую работу «Диска», команда продолжает распределять вычислительные ресурсы по новым локациям в разных регионах РФ. Количество локаций продолжает увеличиваться.

В конце прошлого месяца компания сообщила о восстановлении доступа к 96 % данных на «Яндекс Диске». До этого сообщалось, что были восстановлены 97,16 % пользовательских файлов в Yandex Cloud. При этом безвозвратно утерян доступ к 2,84 % данных клиентов. В «Яндекс» пояснили, что это произошло из-за отсутствия резервного копирования у пользователей, которое теперь будет включаться по умолчанию.

В октябре дата-центры «Яндекса» трижды подвергались атакам БПЛА — пострадали объекты в Сасово Рязанской области, в Калуге и Владимире. Суперкомпьютеры компании в результате инцидентов не пострадали. Чтобы компенсировать ущерб клиентам, компания до конца месяца отменила плату за все сервисы Yandex Cloud.