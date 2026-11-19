Внутренние кадровые системы Европейской комиссии подверглись кибератаке, из-за чего её сотрудники не имели доступа к Sysper — внутренней кадровой платформе. Атака длилась около 10 дней. На данный момент неясно, получили ли хакеры доступ к личной информации персонала.

«Расследование продолжается. Мы принимаем все необходимые меры по мере поступления новой информации, — сообщил журналистам в четверг представитель Еврокомиссии. — На данный момент у нас нет доказательств того, что произошла утечка данных, затронувшая сотрудников комиссии в целом».

По словам представителя, хакеры использовали для атаки общедоступный ИИ-инструмент ARTEX. Он позволяет выявлять уязвимости в программном обеспечении, чем могут воспользоваться злоумышленники в своих целях.

Платформа Sysper используется для проверки данных о заработной плате, оформления отпусков и больничных, подачи табелей учета рабочего времени и регистрации на профессиональное обучение. Чтобы избежать распространения атаки, был временно отключён ряд внутренних приложений, но на сегодняшний день работа большинства из них уже восстановлена.

Главный вопрос заключается в том, что неясно — получил ли злоумышленник доступ к данным, хранящимся в Sysper, JSIS и других системах управления персоналом. Но даже если этого не произошло, содержащиеся на кадровой платформе конфиденциальные персональные данные — имена сотрудников, их должностные категории, домашние адреса и контактная информация — могут быть использованы для проведения гораздо более изощрённых атак, направленных против отдельных сотрудников.

Инцидент был выявлен и подтвержден 22 октября. Никаких требований о выкупе в адрес комиссии пока не поступало. Сотрудников ЕС о нём не извещали, поскольку масштаб ущерба всё ещё оценивается. Вместе с тем о происшествии были проинформированы CERT-EU (служба кибербезопасности для институтов ЕС) и Европейский инспектор по защите данных.

Системы Еврокомиссии не в первый раз сталкиваются с кибератаками. В марте была скомпрометирована облачная инфраструктура, на которой размещаются веб-сайты домена Europa.eu. В результате хакеры похитили около 91,7 Гбайт данных, включая персональную информацию и электронную переписку. А в январе объектом атаки стала центральная инфраструктура мобильных устройств комиссии, что могло привести к утечке имен и номеров телефонов сотрудников.