В 2027 году мировой рынок флеш-памяти NAND столкнётся с избытком предложения, который приведёт к снижению контрактных цен, ожидают аналитики TrendForce. Основными причинами станут расширение производства, сокращение заказов на корпоративные SSD со стороны китайских облачных провайдеров и дальнейшее ослабление потребительского спроса.

По прогнозу аналитиков, мировые поставки NAND Flash в пересчёте на биты увеличатся на 25–30 % в годовом исчислении. При этом капитальные затраты производителей вырастут на 26,7 %, достигнув $29,9 млрд, а расширению выпуска поспособствуют переход на более многослойную память и увеличение доли QLC NAND, позволяющей хранить больше данных в одной микросхеме.

Ситуация со спросом на корпоративные SSD в разных регионах складывается неодинаково. Американские облачные провайдеры повысили прогнозы закупок на 2027 год благодаря строительству серверной инфраструктуры для ИИ-агентов и универсальных вычислительных задач. Однако китайские компании, столкнувшиеся с нехваткой графических процессоров, избытком складских запасов и усилением ценовой конкуренции на рынке ИИ-токенов, сократили заказы настолько, что это снижение превысило дополнительный спрос со стороны США.

Дополнительное давление окажет потребительский сегмент. В 2027 году ожидается исчерпание запасов недорогой памяти, что может привести к удорожанию готовой электроники и сокращению поставок устройств. Производители также будут уменьшать объём встроенного хранилища, чтобы контролировать себестоимость продукции. На этом фоне TrendForce уже пересмотрела прогноз роста контрактных цен в четвёртом квартале 2026 года до 8–13 %, а спотовые цены недавно скорректировались более чем на 20 %.

В дальнейшем аналитики ожидают снижения контрактных цен на NAND Flash на 0–5 % в первом квартале 2027 года, а со второго квартала падение должно затронуть все категории продукции. На ситуацию повлияют скорость сокращения запасов китайских облачных провайдеров, ограничения на закупку зарубежных графических процессоров и планы производителей электроники по уменьшению объёма памяти в устройствах в 2028 году.

Ещё одним важным фактором станет политика США после промежуточных выборов, поскольку возможные изменения могут повлиять на реализацию запланированных на 2028 год крупных проектов строительства дата-центров для искусственного интеллекта и их поддержку, а также на сроки утверждения и финансирования этих проектов.