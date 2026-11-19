Астрономы стали свидетелями первого в своём роде наблюдения за звездой, поглотившей своего спутника по системе. Трагедия произошла в галактике Андромеды, примерно в 2,5 млн световых лет от Земли, и стала первым наблюдательным подтверждением теории и моделей таких событий.

Привлёкшая внимание учёных система AT 2025abao состояла из двух звёзд. Более массивная звезда системы находилась на поздней стадии эволюции — она перешла в фазу звезды асимптотической ветви гигантов (AGB), имела массу около семи солнечных и радиус примерно в 350 раз больше солнечного. Масса её компаньона составляла приблизительно 0,7 массы Солнца. В 2018 году меньшая звезда начала проникать во внешнюю газовую оболочку гиганта и постепенно сближаться с его ядром.

Такое взаимодействие называется эволюцией общей оболочки. В такой связке обе звезды оказываются внутри общей газовой оболочки, а движущийся в ней компаньон испытывает сопротивление окружающей плазмы. Возникающее гидродинамическое торможение приводит к потере орбитальной энергии и постепенному уменьшению орбиты. При этом энергия движения передаётся газу (оболочке), вызывая его нагрев и выброс вещества. По реконструкции исследователей, этот процесс продолжался около семи лет и сопровождался постепенным увеличением яркости системы. В конце 2025 года произошло резкое повышение яркости, сопровождавшееся выбросом вещества. Исследователи связали это с погружением компаньона в ядро гиганта и слиянием звёзд.

Для восстановления последовательности события использовались данные нескольких обсерваторий. Первые признаки необычного поведения обнаружили в архивных наблюдениях инфракрасного телескопа NASA NEOWISE и наземного телескопа WINTER обсерватории Паломар. Дополнительные оптические и инфракрасные наблюдения позволили проследить изменение яркости и спектра объекта. Особенно важными оказались данные космического телескопа «Джеймс Уэбб», который наблюдал систему всего через 47 дней после вспышки. Спектральные и инфракрасные измерения помогли оценить свойства выброшенного вещества и сопоставить их с моделями слияния. Согласно расчётам, в окружающее пространство было выброшено около 0,1–0,2 массы Солнца вещества из внешних слоёв гиганта.

Авторы исследования считают событие AT 2025abao первым случаем, когда удалось непосредственно проследить развитие эволюции общей оболочки — от начала погружения одной звезды в оболочку другой до завершающей вспышки, сопровождавшейся выбросом вещества. В то же время учёные допускают, что звёзды могли сохранить свою индивидуальность, но уже на гораздо более близких орбитах. Так ли это, ещё предстоит выяснить, что потребует новых наблюдений.