Глобальная ассоциация производителей электроники (Global Electronics Association) предупредила о растущем дефиците в цепочках поставок печатных плат (PCB), пишет издание Evertiq. Развитие технологий искусственного интеллекта поглощает дефицитные производственные мощности. По прогнозам ассоциации, ситуация существенно не улучшится вплоть до середины 2028 года.

Секторы автомобилестроения, промышленности, медицины, оборонной промышленности и телекоммуникаций уже сталкиваются с увеличением сроков выполнения заказов и трудностями при закупке необходимых компонентов. По оценкам экспертов, основная проблема заключается именно в доступности продукции, а не в её цене. Масштаб этого дефицита может быть сопоставим с кризисом нехватки чипов, наблюдавшимся в 2021 году.

Проблема кроется не только в высоком спросе, но и в его характере. Если типичная печатная плата состоит примерно из 12 слоёв, то платы для серверов, используемых в сфере ИИ, насчитывают уже 40–60 и более слоёв. Каждый дополнительный слой требует большего количества стеклоткани, смолы, медной фольги и ламината. По данным ассоциации, за год (по сентябрь включительно) объём заказов вырос на 56,1 %, тогда как объём поставок увеличился лишь на 13,3 %. Сроки выполнения заказов на многослойные платы достигают 16–20 недель и более.

По прогнозам ассоциации, дефицит сохранится как минимум до середины 2027 года. Тем временем крупнейшие заказчики — операторы гипермасштабируемых центров обработки данных (гиперскейлеры) — выкупают доступные объёмы продукции, отодвигая остальных клиентов из автомобильной, промышленной, медицинской и оборонной отраслей в конец очереди.

Усредненные показатели, приводимые ассоциацией, скрывают тот факт, что рынок стал крайне неоднородным. По данным исследовательской компании Yole, сегмент плат, состоящих из 18 и более слоёв, будет расти на 15,7 % в год вплоть до 2031 года, в то время как рост сегмента 4–6-слойных плат составит всего 2,3 %. Согласно последнему анализу Yole, на сегодняшний день на платы и материалы, предназначенные для систем ИИ, приходится около 30 % рынка печатных плат, а к 2031 году их доля, по прогнозам, превысит 50 %. По данным издания Evertiq, один из ключевых китайских производителей печатных плат, специализирующийся на решениях для сферы искусственного интеллекта, уведомил своих клиентов о том, что заказы, оформленные после 10 июля, не смогут быть выполнены ранее 2028 года.

Новые производственные мощности создаются По оценкам отраслевых экспертов, за последние три года в строительство новых заводов по выпуску печатных плат в Юго-Восточной Азии было инвестировано не менее $10 млрд. Аналогичный объём средств был направлен на развитие отрасли в Китае. Однако запуск новых производственных линий зависит от тех же материалов, которые уже находятся в дефиците, поэтому одно лишь увеличение мощностей по выпуску плат не решит проблему нехватки продукции.

Производители материалов также расширяют свои мощности, причём значительная часть этих процессов сосредоточена в Юго-Восточной Азии. Компания Doosan создает производственную базу для выпуска фольгированных диэлектриков (CCL) в Таиланде, а компания Ventec открыла там же свой первый завод в этом регионе. Panasonic Industry инвестирует 92 млрд иен в мощности, предназначенные для нужд сферы искусственного интеллекта. Тем не менее, ввод в эксплуатацию некоторых новых объектов ожидается лишь через несколько лет. Например, новый завод компании Mitsui Kinzoku по производству медной фольги в Малайзии начнёт работу только в апреле 2031 года.

Особым «узким местом» является производство стеклоткани. В мире насчитывается лишь несколько крупных производителей этого материала, и, по прогнозам, существенного увеличения мощностей не стоит ожидать раньше конца 2027 года. Согласно анализу рынка, проведённому компаниями Starteam Global и Würth Elektronik в сентябре, значительного ослабления дефицита не предвидится вплоть до 2028 года.

На долю Азии приходится более 90 % мирового производства печатных плат. По данным отраслевой ассоциации, доля Европы в общемировом объёме производства снизилась с 13,8 % в 2000 году до 2,2 % в 2023 году. Причём эта тенденция к спаду сохраняется до сих пор. Компания Unimicron закрывает свой завод в немецком городе Гельдерн, а производитель печатных плат Kubatronik подал заявление о банкротстве.

Есть, впрочем, и исключения. Компании Ventec и MICAM планируют наладить в Ирландии выпуск фольгированных диэлектриков, ориентируясь на потребности европейского сектора оборонной электроники. Однако дальнейшее развитие производственных мощностей в Европе будет во многом зависеть от готовности заказчиков взять на себя обязательства по долгосрочным объёмам закупок.

Глобальная ассоциация производителей электроники настоятельно призывает правительства рассматривать ситуацию как стратегический риск. Её предложения включают расширение стимулов для полупроводниковой промышленности на передовые производства печатных плат и подложек, ускорение выдачи разрешений на строительство новых мощностей, финансирование квалификации альтернативных материалов и использование приоритетного распределения ресурсов, чтобы заказы в оборонной, аэрокосмической и медицинской отраслях, а также для критической инфраструктуры выполнялись в первую очередь.

Производителям рекомендуется делиться реалистичными прогнозами с клиентами и поставщиками, избегать двойного заказа и квалифицировать альтернативные источники поставок ламината, препрегов и медной фольги.

В то же время ассоциация признаёт, что ситуация может измениться. Поддержка новых мощностей должна быть организована таким образом, чтобы они могли выжить, если объёмы предварительных закупок сократятся, а спрос скорректируется в 2027 году.