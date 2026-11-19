В четверг, 19 ноября, стоимость акций компании AMD упала почти на 9 % — до $484 за штуку — после публикации отчёта инвестиционного фонда Hunterbrook. В ходе торгов падение на пике достигало 11 %, но позже бумаги немного отыграли снижение. Авторы документа сделали ставку на обвал котировок компании, обвинив руководство AMD в чрезмерной зависимости от китайского рынка и рискованном финансировании собственных клиентов.

Главная претензия аналитиков касается схемы, при которой AMD фактически сама оплачивает спрос на свои серверные чипы и ИИ-ускорители. По подсчётам Hunterbrook, компания взяла на себя финансовые обязательства перед партнёрами, которые почти в три раза превышают её текущие денежные резервы в размере $15,8 млрд.

В частности, AMD пообещала OpenAI и Meta✴ право выкупить до 320 млн своих акций всего по одному центу за штуку, если те выполнят планы по закупкам, а также выдала клиентам кредитные гарантии и поручительства по аренде дата-центров на $28 млрд. В Hunterbrook считают, что при любом замедлении расходов на ИИ-инфраструктуру эти обязательства серьёзно ударят по AMD, поскольку запас её прочности куда скромнее, чем у Nvidia.

Вторая часть расследования посвящена рискам, связанным с нарушением американских ограничений на поставки в Китай. В фонде утверждают, что свежие версии серверной прошивки AMD продолжают попадать к китайскому производителю серверов IEIT Systems. Последний находится под американскими санкциями с марта 2025 года. По данным Hunterbrook, после введения запретов упомянутая IEIT использовала у себя как минимум шесть обновлённых сборок микрокода.

В отчёте также говорится о высокой зависимости бизнеса AMD от КНР: по итогам 2025 года на клиентов из Китая и Гонконга пришлось свыше 22 % выручки компании, или $7,75 млрд, а финальные этапы производства и тестирования процессоров во многом сосредоточены на совместных предприятиях в стране.

Сами аналитики признают, что собранные ими данные не доказывают прямого нарушения американских законов, а руководство AMD на запрос журналистов пока не ответило.