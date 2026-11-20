Google обновила главную страницу поисковика, добавив боковую панель для работы с ИИ-чатами. Пользователи смогут просматривать предыдущие запросы в ИИ-режиме поиска (AI Mode), возвращаться к старым обсуждениям и начинать новые диалоги, не покидая главную страницу.
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Панель открывается нажатием на серую полосу в левой части экрана. В ней отображается список предыдущих ИИ-запросов, предусмотрен поиск по истории диалогов и возможность создания новых обсуждений. Кроме того, пользователи смогут подключить Gemini Notebook.
New on the Google desktop homepage globally: we’re rolling out a collapsible sidebar to easily find & jump back into your recent AI searches. People are coming to Search with more questions that aren’t just one and done – and in testing, this sidebar made a big difference for making progress & continuing to explore the web. A much simpler way to pick up where you left off.
— Robby Stein (@rmstein) November 19, 2026
Вице-президент Google по продуктам Робби Стейн (Robby Stein) объяснил появление нововведения изменением поведения пользователей: «люди приходят в поиск с вопросами, которые не ограничиваются одним запросом». По его словам, тестирование показало, что боковая панель значительно упрощает продолжение поиска и дальнейшее изучение информации в интернете.
Обновлённая главная страница Google уже становится постепенно доступна пользователям по всему миру в настольной версии поисковика.
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