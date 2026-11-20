Из Apple ушёл глава отдела, отвечающего за ПО для работы с камерами и фотографиями — это редкий случай перестановок в руководстве, стоящем за одной из важнейших функций iPhone.

В конце октября из Apple ушёл Джон Маккормак (Jon McCormack), проработавший в компании восемь лет. Он отвечал за разработку приложений «Камера» и «Фото», а также технологий, определяющих процесс съёмки, просмотра и редактирования фотографий и видео. Нового вице-президента на должность, которую ранее занимал Маккормак, Apple пока не назначила. Его обязанности пока распределили между бывшими заместителями, которые теперь перешли в подчинение другому руководителю.

Уход Маккормака — значимое событие для одного из ключевых преимуществ флагманского продукта Apple. iPhone по праву считается самой популярной камерой в мире: каждый год на него делаются триллионы снимков и сотни миллиардов селфи. Совершенствование возможностей съёмки фото и видео — важнейшая часть маркетинговой стратегии Apple, побуждающая потребителей покупать устройства новых поколений.

Маккормак играл ключевую роль в разработке этих функций, координируя деятельность инженеров-программистов со специалистами по аппаратной части — камер и чипов. Современная мобильная фотография в значительной степени опирается на алгоритмы обработки изображений и машинное обучение, поэтому ПО здесь столь же важно, как объективы и сенсоры.

Среди проектов, над которым он работал, значится обновлённая фронтальная камера, представленная в iPhone 17. В этом году в серии iPhone 18 Pro появилась камера с переменной диафрагмой, которая дала пользователю больше контроля над освещением и глубиной резкости. Приложение камеры получило настраиваемый интерфейс с профессиональными элементами управления.

Уход Маккормака произошёл в период, когда Apple столкнулась с фундаментальными переменами в области фотографии: Google и Samsung внедряют функции на базе генеративного искусственного интеллекта, позволяющие в существенной мере изменять изображения — грань между фиксацией реального момента и генерацией изображения размывается.

Маккормак был решительным противником применения генеративного ИИ в создании или редактировании фотографий — он считал, что снимки должны отражать моменты, которые действительно имели место в реальности. И это всё чаще вступает в противоречие с недавним курсом Apple на активное внедрение ИИ-инструментов. «Фотография — запечатление того, что было на самом деле. Нам крайне важно создавать инструменты, которые сохраняют подлинность этого момента», — говорил он. Руководитель вышел на пенсию, и это не связано с какими-либо конфликтами или разногласиями с Apple по поводу стратегии в области ИИ.

Ранее Маккормак находился в прямом подчинении у старшего вице-президента Apple по разработке ПО Крейга Федериги (Craig Federighi). Подразделение Федериги сейчас стремится ускорить разработку решений на основе ИИ и быстрее внедрять новые функции. С уходом Маккормак господину Федериги предстоит курировать процесс смены руководства в этой узкоспециализированной сфере.

Отделы разработки приложений «Камера» и «Фото» переведены в подчинение Себастьену Марино-Месу (Sebastien Marineau-Mes), который руководил ими ранее, а сейчас отвечает за интеграцию функций ИИ во все ОС Apple. Ранее из компании вышла на пенсию Дженнифер Бейли (Jennifer Bailey), которая отвечала за направления Pay и Wallet. Ряд перестановок с целью повысить оперативность и эффективность компании инициировал новый гендиректор Apple Джон Тернус (John Ternus).