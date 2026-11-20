Неизвестные похитили данные более 1 млн банковских карт, создав риск совершения мошеннических покупок или захвата учётных записей. Под угрозой оказались пользователи более чем в 20 странах мира, заявили вскрывшие инцидент исследователи в области кибербезопасности.

Эксперты Cybernews обнаружили открытый сервер, на котором размещалась инфраструктура, использовавшаяся для атак на POS-терминалы — устройства, использующиеся в торговых точках для обработки платежей по картам. В инфраструктуре выявлен исходный код вредоноса, средства для проведения атак и панель управления VINY JUNIOR TRILHAS, где хранились похищенные данные платёжных карт.

Вредонос предназначался для атак на POS-терминалы под управлением различных, но устаревших версий Windows и Windows Server. В ходе атаки использовалась уязвимость CVE-2024-49138 — ошибка повышения привилегий в драйвере Windows Common Log File System (CLFS), которая для эксплуатации требует предварительного доступа к системе. Уязвимость устранили в обновлениях два года назад, то есть взломанные устройства были крайне устаревшими.

Всего были скомпрометированы 782 системы: 677 в Бразилии, 22 в США и восемь в России. Злоумышленники устанавливали на терминалы ПО для кражи данных (инфостилеры), которые перехватывали информацию в процессе обработки транзакций. Добычей злоумышленников стали номера карт, сроки их действия, банковские идентификационные номера, сведения о стране выпуска и банке-эмитенте, а также типы и бренды карт. Хакеры также заполучили информацию о самих скомпрометированных POS-терминалах, включая версии их ОС и географическое положение — страну и город. Основной целью хакеров были бразильские банки.

Речь идёт не о разовой краже, а о длительной кампании, в ходе которой POS-терминалы передавали данные о ежедневных транзакциях злоумышленникам. Доступ к серверу был окончательно перекрыт 31 августа 2026 года; 8 сентября об инциденте уведомили национальную группу реагирования на компьютерные инциденты (CERT). Под угрозой финансового мошенничества оказались как минимум миллион держателей карт — последствия атаки могут включать несанкционированные покупки и захват контроля над учётными записями. Уровень угрозы зависит от эффективности систем обнаружения мошенничества в банках, политики защиты клиентов в них и скорости выявления незаконных транзакций.