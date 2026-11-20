Новая опасная уязвимость затрагивает Windows 11, а, возможно, и Windows 10 — она позволяет злоумышленнику частично обойти экран блокировки, запустить ПО от имени вошедшего в систему пользователя и, видимо, получить доступ к его данным. Это значит, что даже технология шифрования BitLocker не сможет обеспечить защиту файлов пользователя.

Уязвимость обнаружил Абдельхамид Насери (Abdelhamid Naceri) — известный исследователь в области безопасности. Он работает с Windows и известен под псевдонимом Nightmare Eclipse: на его счету около десятка выявленных уязвимостей нулевого дня в ОС Microsoft. Для эксплуатации последней требуется физический доступ к компьютеру, хотя от таких сценариев должны защищать экран блокировки и BitLocker.

Чтобы воспользоваться уязвимостью, достаточно одной клавиатуры. На экране блокировки Windows 11 выбирается пункт «Забыли PIN-код», далее требуется нажать комбинацию клавиш Win+U и запустить функцию экранного диктора (Narrator). Окно программы окажется скрытым за экраном блокировки, который в действительности выступает не более чем ширмой. С помощью клавиатуры, удерживая клавишу Caps Lock, клавиши со стрелками и Enter, можно взаимодействовать с находящимися за ней элементами интерфейса. Например, попасть в меню «Параметры» и совершить неправомерные действия.

Можно настроить функцию автозапуска, чтобы она отображала содержимое подключённого USB-накопителя и вставить флешку с нужным ПО. На личном компьютере пользователь, как правило, обладает правами администратора, то есть злоумышленник может просто создать новую учётную запись. Уязвимость обнаружена совсем недавно, и широкого тестирования пока не проводилось, но, по словам исследователя, она «проявляется крайне стабильно на всех устройствах, на которых она была протестирована». Атака срабатывает и в корпоративных сетях, но только на машинах, зарегистрированных в системе InTune.

Выяснилось также, что можно взаимодействовать с любыми программами, которые были открыты у пользователя до блокировки экрана. То есть злоумышленник может получить полный доступ ко всем данным и ПО жертвы.