Дефицит и как следствие рост стоимости оперативной и флеш-памяти продолжает подталкивать вверх цены на смартфоны во всем мире. По прогнозу Counterpoint Research, премиальные флагманские модели к концу 2026 года подорожают более чем на 30 % по сравнению с концом прошлого года.

Аналитики подчеркнули, что стремительное удорожание DRAM и NAND меняет структуру себестоимости смартфонов. Если в начале 2025 года на эти компоненты приходилось около 13 % от стоимости всех комплектующих премиальных устройств, то в 2026 году их доля превысила 40 %. В расчетах использовалась конфигурация с 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.1 емкостью 512 Гбайт.

Подорожание компонентов приводит к пересмотру привычных ценовых категорий. В качестве примера аналитиками приводится индийский рынок, но аналогичные факторы влияют на ценообразование по всему миру, так что картина везде складывается аналогичным образом. Если прежде в Индии премиальные смартфоны стоили в среднем около $540–760 в пересчёте по курсе, то теперь они постепенно уступают место устройствам дороже $1080. При этом цены старших моделей Apple и Samsung приближаются к $2160. Еще несколько лет назад смартфоны с такой ценой встречались значительно реже.

Производители по всему миру сталкиваются с ростом затрат на память, поскольку ее поставщики отдают приоритет более прибыльной продукции для центров обработки данных и ИИ-ускорителей. Дополнительное давление создают ограничения производственных мощностей и высокая конкуренция за доступные объемы DRAM и NAND.

Повышение стоимости комплектующих заставляет компании пересматривать характеристики устройств и ценовую политику. В частности, Huawei уже предупредила о необходимости повышения цен на смартфоны из-за дефицита памяти. Руководство компании признало, что рост затрат отрицательно сказывается на прибыльности мобильного бизнеса.

Одновременно меняются требования покупателей к дорогим устройствам. По мнению Counterpoint Research, при цене свыше $1000 известности бренда уже недостаточно для оправдания покупки. Потребители рассчитывают на более высокую производительность, качественные камеры, увеличенную автономность, длительную программную поддержку и надежность конструкции.

Дефицит памяти уже вынуждает производителей искать способы сокращения затрат. Как ранее выяснилось, некоторые компании начали устанавливать в новые смартфоны восстановленные микросхемы DRAM. По прогнозу TrendForce, в 2027 году доля таких устройств может достигнуть 7–9 %.