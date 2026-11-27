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Xiaomi влилась в ряды компаний, взявших на вооружение суффикс Pro Max. В сентябре мы уже говорили о REDMI Note 17 Pro Max 5G, теперь же речь пойдет про «всем про максам про макс» – флагманскую модель бренда, Xiaomi 18 Pro Max.

Она была представлена в Китае тогда же, в сентябре, и вот теперь, ближе к зиме, выходит на глобальный рынок — в том числе и в России. Отмечу, что в серию входят два смартфона — Xiaomi 18 Pro с экраном диагональю 6,4 дюйма и собственно Xiaomi 18 Pro Max с экраном на 6,9 дюйма. Компактная и крупная версии флагмана, но у Pro к тому же упрощенная версия чипсета (Snapdragon 8 Elite Gen 6 против Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6), главная камера с обычным, а не LOFIC-сенсором и аккумулятор менее емкий.

Главной же фишкой обоих «восемнадцатых» стал дополнительный дисплей на тыльной панели, который может использоваться как для персонализации, так и в качестве видоискателя — чтобы делать селфи можно было на более мощную тыльную камеру. Из других важных особенностей смартфона отмечаем свежайшую аппаратную платформу Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, тройную камеру с двумя 200-мегапиксельными сенсорами и одним 50-мегапиксельным, емкую батарею (7050 мА·ч). Сейчас уже стартовал предзаказ Xiaomi 18 Pro Max – по цене от 139 990 рублей. Посмотрим, чем хорош новый флагман Xiaomi.

Xiaomi 18 Pro Max Apple iPhone 18 Pro OPPO Find X10 Pro Max Samsung Galaxy S26 Ultra HUAWEI Pura 90s Pro Max Дисплей 6,9 дюйма, LTPO AMOLED, 2624 × 1208 точек (418 ppi); 120 Гц.

Второй дисплей: 2,9 дюйма, LTPO AMOLED, 976 × 596 точек 6,3 дюйма, LTPO Super Retina XDR OLED, 2622 × 1206 точек (460 ppi); 120 Гц 6,78 дюйма, LTPO AMOLED, 2772 × 1272 точки (450 ppi); 144 Гц 6,9 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 1440 × 3120 точек (498 ppi); 120 Гц; режим Privacy Display 6,9 дюйма, LTPO OLED, 2880 × 1308 точек (459 ppi); 120 Гц Защитное стекло Xiaomi Shield Glass 3.0 Ceramic Shield 2 Crystal Guard Corning Gorilla Armor 2 HUAWEI Kunlun Glass 2 Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6: восемь ядер (2 × Prime, частота 5,01 ГГц, 3 × Performance, частота 4,03 ГГц, 3 × Performance частота 3,74 ГГц) Apple A20 Pro: шесть ядер (2 × производительных, частота 4,93 ГГц + 4 × энергоэффективных, частота 2,64 ГГц) MediaTek Dimensity 9600 Pro: восемь ядер (2 × C2-Ultra, частота 4,55 ГГц, 3 × C2-Pro, частота 4,35 ГГц, 3 × C2-Pro, частота 3,1 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy: восемь ядер (2 × Oryon V3 Phoenix L, частота 4,74 ГГц, 6 × Oryon V3 Phoenix M, частота 3,62 ГГц) Kirin 9030S: восемь ядер (1 × Taishan Big, частота 2,7 ГГц, 3 × Taishan Mid, частота до 2,15 ГГц, 4 × ARM Taishan Little, частота 1,62 ГГц) [неофициальная информация] Графический контроллер Adreno 850 Apple GPU (7 ядер) Mali-G2 Ultra NX MP12 Adreno 840 Maleoon 935F [неофициальная информация] Оперативная память 12/16 Гбайт 12 Гбайт 12/16 Гбайт 12/16 Гбайт 12 Гбайт Флеш-память 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024/2048 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Нет Нет Нет Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C SIM-карты Две nano-SIM; eSIM Одна nano-SIM и одна eSIM или две e-SIM (международная версия), две eSIM (версия для США), две nano-SIM (версия для Китая) Две nano-SIM; eSIM Две nano-SIM; eSIM Две nano-SIM; eSIM Сотовая связь 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA GSM 850/900/1800/1900 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA2000 1xEV-DO HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц Сотовая связь 4G LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 106 (международная версия) LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 Сотовая связь 5G SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 20, 25, 26, 28, 29, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA/Sub6: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 (международная версия) SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 Bluetooth 6.0 6.0 6.2 6.0 6.0 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, Face ID Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра, ИК-порт Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Нет Есть, на экране Есть, на экране Есть, на боковой клавише Основная камера Тройной модуль: 200 Мп, ƒ/1,7 + 200 Мп, ƒ/2,4 + 50 Мп, ƒ/2,4 (ЭФР от 17 до 75 мм), оптический стабилизатор с основным и телефотомодулем, фазовый автофокус на всех камерах (гибридный — на главной), двойная светодиодная вспышка Тройной модуль: 48 Мп, ƒ/1,5-4,0 + 48 Мп, ƒ/2,2 + 48 Мп, ƒ/2,8 + LiDAR (ЭФР от 13 до 100 мм), фазовый автофокус во всех модулях, стабилизация — в главном модуле и телефотомодуле, светодиодная вспышка Четверной модуль: 200 Мп, ƒ/1,5 + 200 Мп, ƒ/2,1 + 200 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 13 до 70 мм), оптический стабилизатор с основным и телефотомодулем, фазовый автофокус на всех камерах (гибридный — на главной), тройная светодиодная вспышка Четверной модуль: 200 Мп, ƒ/1,4 + 50 Мп, ƒ/1,9 + 50 Мп, ƒ/2,9 + 10 Мп, ƒ/2,4 (ЭФР от 13 до 111 мм), оптический стабилизатор с основным и обоими телефотомодулями, фазовый автофокус на всех камерах (гибридный — на главной), одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,4-4,0 + 200 Мп, ƒ/2,6 + 40 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 13 до 84 мм), фазовый автофокус во всех модулях (гибридный — на главном модуле), оптическая стабилизация в основном и телефотомодулях, двойная светодиодная вспышка Фронтальная камера 50 Мп, ƒ/2,2, фазовый автофокус, без вспышки Двойной модуль: 18 Мп, ƒ/1,9, фазовый автофокус, без вспышки, + биометрический датчик/датчик глубины 50 Мп, ƒ/2,0, фазовый автофокус, без вспышки 12 Мп, ƒ/2,2, фазовый автофокус, без вспышки 13 Мп, ƒ/2,0, автофокус, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 26,79 Вт·ч (7050 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 100 Вт Несъемный аккумулятор: 16,29 Вт·ч (4288 мА·ч, 3,8 В) — eSIM-версия; зарядки нет в комплекте (мощность не указывается, совместимость с Power Delivery 3.2) Несъемный аккумулятор: 30,4 Вт·ч (8000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 80 Вт Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 60 Вт (нет в комплекте) Несъемный аккумулятор: 22,8 Вт·ч (6000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 100 Вт Размер 163,4 × 77,6 × 8,4 мм 150 × 71,9 × 8,8 мм 161,3 × 76,6 × 8,4 мм 163,6 × 78,1 × 7,9 мм 164 × 77,1 × 8,1 мм Масса 235 или 240 граммов 211 граммов 233 или 235 граммов 214 граммов 230,5 грамма Защита корпуса IP68 IP68 IP68/IP69 IP68 IP68/IP69 Операционная система Android 17, оболочка HyperOS iOS 27 Android 17, оболочка ColorOS Android 16, оболочка One UI EMUI 15 (без сервисов Google) Актуальная цена От 139 990 рублей От 110 000 рублей От 87 000 рублей (серая розница) От 82 000 рублей (серая розница), от 101 000 рублей (официальная розница) От 70 000 рублей (серая розница), от 88 000 рублей (официальная розница)

Xiaomi 18 Pro Max получил второй экран на задней панели (как и его предшественник, Xiaomi 17 Pro/Pro Max), и это определяющий элемент не только во внешности гаджета, но и в его восприятии в целом. Во-первых, смартфон выглядит нестандартно, что уже достижение в 2026 году, где мы имеем дело со смартфонами, предельно похожими друг на друга. Во-вторых, дисплей несет прикладную функцию. На него не просто выводятся часы или выводятся сигналы об уведомлениях.

На дисплей диагональю 2,9 дюйма выводится окошко видоискателя, которое позволяет снимать автопортреты на тыльную камеру (заведомо более высокого уровня, чем фронталка).

Второй экран Xiaomi 18 Pro Max

Но также на внешний экран можно вывести какого-нибудь виртуального аватара, который будет развлекать и вас и (в первую очередь) окружающих, ну или обои на ваш вкус. Допустимо отображать на нем календарь с напоминаниями, настроить уведомления и так далее. Дисплей получил сенсорную поверхность, так что виджеты можно переключать и частично управлять смартфоном, не переходя на основной дисплей. Кстати, на Xiaomi 18 Pro внешний экран чуть меньше — 2,7 дюйма.

В остальном смартфон выглядит вполне ожидаемо: плоские поверхности (лицевая панель, спинка, грани), оформленные закаленным стеклом и алюминием, преувеличенно здоровые объективы камер. Но из-за того же экрана большая черная панель сзади, в которую вписаны объективы, не вызывает негативной реакции. Добавлю, что крупными сделаны стекла только двух модулей, — широкоугольный получил маленькое стеклышко и вынесен на отдельную панель чуть ниже, рядом со вспышкой.

Лицевая панель традиционна – с миниатюрной фронталкой в индивидуальном отверстии, плоским стеклом (без загнутых краев – они окончательно стали экзотикой) и минимальными рамками (6,9-дюймовый экран занимает 91,6 % поверхности).

Боковины выполнены из алюминия, а вот лицевая и задняя панели прикрыты закаленным стеклом, причем собственного авторства, – Xiaomi Shield Glass 3.0 (его мы встречали на Xiaomi 17 Ultra, к примеру).

Есть также опция Xiaomi 18 Pro Max с задней панелью, выполненной из стеклопластика с необычным напылением, наводящим на мысль о звездном небе (синяя версия устройства). У нас же на тесте побывала обычная черная «стеклянная» версия. Также в России доступны смартфоны в белом и красном исполнении.

Смартфон ожидаемо крупный – авторы флагманских устройств давно не гоняются за изяществом, тем более любители чего-то поменьше и полегче могут всегда приобрести компактную версию гаджета – в данном случае это Xiaomi 18 Pro.

На правой грани мы видим пару обычных клавиш – питания и регулировки громкости. А вот на левую сторону вынесена клавиша активации ИИ-помощника (впрочем, ее можно переназначить). Xiaomi 18 Pro Max не лишен стереофонии, больше того — в наличии третий динамик рядом со вторым дисплеем.

В комплекте со смартфоном поставляется чехол из прозрачного силикона, не скрывающий от глаз заднюю крышку устройства, что особенно актуально, если речь идет о красивых синей или красной версиях.

Xiaomi 18 Pro Max работает под управлением ОС Android 17 с оболочкой HyperOS четвертой версии. Версия смартфона – глобальная, повторюсь.

Интерфейс HyperOS 4 на смартфоне Xiaomi 18 Pro Max

Новая версия фирменной оболочки отличается очередными улучшениями движка – на этот раз их даже можно заметить невооруженным глазом: фотографии в галерее стали грузиться быстрее. Но еще легче заметить внешние изменения – появился новый стиль оформления с использованием элементов в стиле «полупрозрачного стекла» (Soft Glass). Общая же логика и глобальный стиль неизменны. Фирменная специфика со спрятанным значком настроек (находится в числе прочих на панели быстрого доступа) и экраном приложений – все та же. Но хотя бы есть внутренний поиск по системе и приложениям. Также имеется и встроенная реклама, хотя и не столь навязчивая, как во времена MIUI. В памяти система занимает почти 17 Гбайт. Обещают до пяти лет системных обновлений и до шести лет обновлений безопасности. Работает система на Xiaomi 18 Pro Max быстро, гладко и без сбоев. Традиционно для старших смартфонов бренда отмечаю превосходную тактильность – вибромотор очень породистый и настроен как надо.

ИИ-возможности смартфона Xiaomi 18 Pro Max

Имеется и набор встроенных ИИ-инструментов, объединенных в хабе Xiaomi HyperAI. Набор возможностей следующий:

AI -писатель генерирует, перефразирует и исправляет текст, а также может анализировать информацию на изображениях, делая контекстные пометки.

генерирует, перефразирует и исправляет текст, а также может анализировать информацию на изображениях, делая контекстные пометки. AI -помощник для творчества позволяет поднимать четкость изображения, удалять объекты и расширять изображения, а также менять небо на изображении, превращать фото в короткие видео и вырезать объекты с фона.

позволяет поднимать четкость изображения, удалять объекты и расширять изображения, а также менять небо на изображении, превращать фото в короткие видео и вырезать объекты с фона. AI -перевод разговора позволяет записывать разговор на смартфон и одновременно переводить его, это опция для перевода именно живой (офлайн) беседы.

позволяет записывать разговор на смартфон и одновременно переводить его, это опция для перевода именно живой (офлайн) беседы. AI -переводчик , который может работать как с текстом, так и при звонках или на видео в режиме синхрона (с двуязычными субтритрами). Опять же, есть поддержка русского языка.

, который может работать как с текстом, так и при звонках или на видео в режиме синхрона (с двуязычными субтритрами). Опять же, есть поддержка русского языка. AI -поиск — сквозной поиск по всей памяти устройства, в том числе приложений и контента.

— сквозной поиск по всей памяти устройства, в том числе приложений и контента. AI-субтитры позволяют расшифровывать записи видеозвонков и встреч и переводить в текст любые аудиозаписи.

Самое любопытное – это тот самый умный ассистент, который можно вызвать нажатием расположенной на левом ребре функциональной клавиши. Это не обычный для любого Android-смартфона Gemini (отключенный для российских пользователей), а «Алиса» от «Яндекса». И это уже формирующийся тренд – раньше к российскому ИИ-помощнику обращался на постоянке только HUAWEI, теперь мы это встречаем и в смартфонах других брендов.

Сканер отпечатков в Xiaomi 18 Pro Max расположен в поверхности экрана — используется ультразвуковой сенсор с отличной чувствительностью, реагирующий в числе прочего на прикосновения влажного пальца или прикосновения к влажному же экрану. Он удачно расположен (высоко относительно нижней кромки экрана, тянуться большим пальцем не надо, равно как и перехватывать смартфон в руке), есть тактильный отклик как при удачном срабатывании, так и при неудачном. К тому же он быстр и стабилен. Но если вам этого недостаточно, доступна также опция распознавания лица за счет фронтальной камеры.

⇡#Дисплей и звук

Для главного экрана в Xiaomi 18 Pro Max используется матрица LTPO AMOLED диагональю 6,9 дюйма и разрешением 2624 × 1208 точек (плотность пикселей — 418 ppi). Не самая выдающаяся детализация для дисплея флагманского смартфона, но, скажем так, достаточная. Пикселизация незаметна.

Куда интереснее базовых характеристик функция скрытия экрана — картинка становится несколько темнее и теряет в контрасте, но остается читаема. Но и качество картинки не портится.

Это скорее виньетка, которая не оказывает влияния на опыт пользования смартфоном ни со знаком плюс, ни со знаком минус. При этом сама функция реализована тоже на аппаратном уровне: панель включает стандартные пиксели и специальные со светозащитными структурами. В обычном режиме они работают совместно, а в конфиденциальном стандартные отключаются.

Поддерживается повышенная частота обновления – благодаря LTPO-матрице она гибко меняется от 1 до 120 Гц. Можно как выбрать частоту самостоятельно (60 или 120 Гц), так и оставить выбор смартфону — по умолчанию он так и делает, причем делает это корректно, не «роняя» частоту там, где это порой бывает. В играх повышенная частота поддерживается – и в CoD Mobile, и в PUBG Mobile частота поднималась до 120 Гц. С мерцанием на низких значениях яркости из-за ШИМ гаджет борется при помощи димминга с повышенной частотой – 2160 Гц. Не выдающийся уровень, но этого хватает, чтобы мерцание было заметно, только если у вас какая-то выдающаяся чувствительность. Добавим, что панель изготовлена на основе технологии HyperRGB 2.0 — каждый пиксель включает красный, зелёный и синий субпиксели, за счет чего в первую очередь увеличивается энергоэффективность, но и цветопередача становится лучше.

Дополнительный экранчик получил матрицу диагональю 2,9 дюйма и разрешением 976 × 596 точек. Любопытно, что это не просто AMOLED-матрица, а LTPO – тоже с поддержкой частоты 120 Гц. Про его функциональность я говорил выше, здесь скажу, что считывается информация с него без каких-либо затруднений даже в солнечный день. И по умолчанию он включен всегда, в режиме Always-On Display; при этом я не заметил, чтобы он оказывал разрушительное влияние на автономность, с этим у Xiaomi 18 Pro Max все на хорошем уровне.

Максимальная измеренная яркость дисплея Xiaomi 18 Pro Max (замер осуществляется при искусственном свете светодиодных ламп) составила 761 кд/м2. Вполне нормальный уровень для «статики». В солнечную погоду пользоваться смартфоном можно без проблем, «в динамике» яркость еще повышается. Заявленный абсолютный пик — 4000 кд/м2. Это не слишком реалистичные цифры, если не измерять их в лабораторных условиях по одному пикселю, но того, что есть, более чем достаточно.

Настройки экрана следующие: можно включить режим отображения информации на заблокированном экране (Always-On Dislpay) с разнообразной анимацией на выбор; специальный режим чтения с монохромным, теплым изображением; регулировки шрифтов; темный режим c возможностью его настройки, выставления расписания и выбора для конкретных приложений; настройка частоты обновления; принудительное повышение нижнего порога яркости при активации параметра «Дневной режим». Можно настроить и цветопередачу, выбирая из двух предустановок («Стандартные PRO» и «Яркие»). Также можно настраивать цветовую температуру под каждую из цветовых схем, а также есть возможность предоставить смартфону самому выбирать цветопередачу в зависимости от внешнего освещения («Адаптивный цветовой тон»). Я протестировал экран Xiaomi 18 Pro Max с настройками «Стандартные PRO» (выставлена по умолчанию) и «Яркие», с цветовой температурой по умолчанию.

Добавлю, что тот самый режим скрытия экрана находится в разделе «Расширенные настройки», а не в экранных настройках, как того следовало ожидать.

В режиме «Стандартные PRO» цветовой охват соответствует стандарту sRGB почти без отклонений. Средний уровень гаммы — 2,18 (норма), температура близка к эталону – 6 600-7 000 К. Среднее отклонение DeltaE по шкале Color Checker, включающей в себя как широкий спектр цветов, так и оттенки серого, составляет 2,10 при норме в 3,00 и эталоне 2,00.

В режиме «Яркие» цветовое пространство расширяется, но не сильно отдаляется от охвата sRGB, не дотягивая до DCI-P3. Гамма и цветовая температура неизменны, среднее отклонение DeltaE по шкале Color Checker составляет 2,66. Экран смартфона настроен качественно.

Все необходимые профили передачи данных высокого качества по Bluetooth на Xiaomi 18 Pro Max поддерживаются: и aptX HD, и aptX Adaptive, и LDAC, и LHDC 5. Сама версия Bluetooth – 6.0. Динамики стереофонические – напомню, используется пара из выделенного и разговорного даже без «выноса» звука на верхнюю грань – позиционирование звука невыдающееся, как и качество звука в целом. С громкостью при этом нет проблем.

Xiaomi 18 Pro Max построен на базе совсем новой флагманской платформы и стал первым смартфоном с этим чипсетом в мире — первым из очень многих.

В этом году старшая аппаратная платформа Qualcomm получила две версии: «обычную» (8 Elite Gen 6) и «разогнанную» (Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6). Впрочем, Extreme отличается, по сути, только производительностью в операциях, связанных с машинным обучением: система поддерживает локальный запуск ИИ-моделей с архитектурой Mixture of Experts, выделяет до 50 % больше памяти для нужд нейропроцессора, а старший процессор больше ориентирован на работу с ИИ. Что в целом для смартфона пока еще не так актуально — некоторые нейросетевые функции в HyperOS встроены, но еще не доминируют над привычными вычислениями, в ИИ-агенты телефоны пока не превращаются.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 сделана на базе восьми вычислительных ядер, разделенных на три кластера: два старших ядра Oryon Prime тактовой частотой 5,01 ГГц и шесть Oryon Performance частотой от 3,74 ГГц до 4,03 ГГц. Графическая подсистема – Adreno 850 тактовой частотой 1,45 ГГц. Набор инструкций – ARMv9.4-A. Собирается платформа на фабриках TSMC по 2-нм техпроцессу (в актуальном поколении флагманских платформ на два нанометра переходят более-менее все).

К сожалению, нам достался предсерийный образец Xiaomi 18 Pro Max, в котором оказалось заблокировано большинство бенчмарков, так что оценивать производительность пришлось «на глаз» и по паре тестов, которые все же запустились. В Geekbench 7 результаты не выглядят очень впечатляющими — примерно на уровне Snapdragon 8 Gen 5, возникает подозрение, что во избежание проблем с перегревом смартфон «режет» пиковые частоты. Но я видел результаты «полноценных» Xiaomi 18 Pro Max в том же AnTuTu 12 или AnTuTu 11, и они выдают там рекордные цифры (свыше 5 миллионов баллов) — примерно на 10 % лучше предшественника. Так что реальная производительность смартфона остается отчасти загадкой. Но да, к перегреву он не склонен, ресурсный тест CPU Throttling Redux (передаю за него благодарность Максиму Черкасову из Trashbox) показывает снижение частот примерно на 45 %, при этом температура корпуса остается относительно приемлемой. Базовые задачи смартфон выполняет предельно быстро, как и следовало ожидать. А вот в играх смартфон отказался поднимать кадровую частоту выше 60 кадров в секунду — и это проблема, от флагмана, тем более с теоретически самой мощной платформой на сегодняшний день, ждешь в этом плане максимума.

В Xiaomi 18 Pro Max устанавливаются накопители стандарта UFS 4.1 емкостью от 256 Гбайт до 1 Тбайт и оперативная память LPDDR5x объемом 12 или 16 Гбайт с возможностью расширения за свет накопителя. Слот для карты памяти отсутствует. У нас на тестe побывал гаджет в версии 12+256 Гбайт.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

В Xiaomi 18 Pro Max есть и 5G-модем, и LTE-модем. Все необходимые диапазоны и для 5G (в том числе 78-й и 79-й), и для 4G присутствуют. Скорость связи высокая. В смартфоне предусмотрено два слота для карточек стандарта Nano-SIM, одну из которых можно заменить виртуальной симкой. Есть поддержка VoLTE.

Набор беспроводных модулей: Bluetooth 6.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/6e/7, NFC. Навигационный модуль работает с двухканальным GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC.

В Xiaomi 18 Pro Max установлены три тыльные камеры – два 200-мегапиксельных сенсора в главном и телефотомодуле и «скромный» 50-мегапиксельный модуль, отвечающий за расширенный угол обзора.

В главной камере используется сенсор Light Fusion 960L – оптимизированный под нужды Xiaomi датчик SmartSens SCC90XS с поддержкой технологии LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor – система, при которой рядом с каждым светочувствительным пикселем встраивается конденсатор, куда «переливается» избыточный заряд при ярком свете, что позволяет аппаратно поднять динамический диапазон). Его параметры: габариты – 1/1,28" (размеры отдельного пикселя – 0,61 мкм), разрешение – 200 мегапикселей. С ним работает оптика с фиксированной диафрагмой (f/1,7) и эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 23 мм. Автофокус – гибридный (фазовый + контрастный с лазерным помощником), есть оптический стабилизатор.

В телефотомодуле установлен сенсор Samsung ISOCELL HP5 габаритами 1/1,56" и разрешением 200 мегапикселей (0,5 мкм). Оптика — перископическая, с фиксированным фокусным расстоянием 75 мм (в 35-мм эквиваленте, конечно), а не с изменяемым ЭФР, как у Xiaomi 17 Ultra. Светосила — f/2,4. Имеется оптическая стабилизация, фазовый автофокус Dual Pixel. Широкоугольный модуль получил 50-мегапиксельный сенсор OmniVision OV51D (1/2,88", размер отдельного пикселя 0,61 мкм), работающий с оптикой светосилой f/2,2 и ЭФР 17 мм. Есть фазовый автофокус, стабилизация отсутствует.

Чего-то особенного на манер Xiaomi 17 Ultra в плане фокусных расстояний (вроде упомянутой раздвоенной телефотокамеры) Xiaomi 18 Pro Max не предлагает. Набор более-менее понятный и ожидаемый — три «естественных» фокусных расстояния и два «гибридных», двукратное и 6,4-кратное (удваивающее обычный зум, соответственно, 3,2-кратный).

Главная камера снимает отлично. По цветопередаче нет вопросов ни к одному из модулей, главный не исключение. Динамический диапазон широкий, хотя с обработкой особо сложных сюжетов (выше можно увидеть пример со съемкой из-под моста) смартфон справляется с трудом, слишком плоско выравнивая кадр по светам, – хотя, казалось бы, использование LOFIC-сенсора должно тут давать преимущество. При этом при ярком солнечном свете модуль снимает отменно, источник света в кадре обрабатывается без проблем (будь то лампа или солнце). Ночью на главную камеру можно снимать свободно, изображение стабильно резкое, без смаза, детализированное, без ощущения пластиковости или излишней замыленности.

Что касается съемки с двукратным «гибридным» зумом, то это вполне рабочий инструмент, но следы обработки уже бросаются в глаза — заметно и сильное повышение контурной резкости, и агрессивное шумоподавление, убивающее некоторые детали. При слабом освещении снимать с двукратным зумом можно, но процент брака будет уже заметный.

При съемке с оптическим зумом (75 мм, 3,2-кратное масштабирование относительно главного модуля) картинка радует не только детализацией, но и выраженной глубиной резкости — при съемке объектов крупным планом (совсем не обязательно макро) мы видим эффектное и натурально смотрящееся боке.

Причем при желании можно эффект уменьшить (не увеличить) — для этого смартфон предлагает специальную настройку, позволяющую усилить резкость на переднем плане, избежав смазанного куска объекта (но теряется естественность размытия). Это как раз более уместно при съемке макро. По детализации при съемке днем нет претензий, ночью резкость несколько падает, но зум в любом случае остается рабочим — процент брака ниже, чем при двукратном масштабировании.

6,4-кратный зум тоже можно использовать, но уже по большей части днем. Ночью качество изображения заметно падает, картинка становится «мыльной». Но брак встречается не так уж часто — это определенно радует.

Широкоугольной камере не хватает в первую очередь угла охвата (ЭФР 17 мм — для подобного модуля маловато). Пространственные искажения по краям кадра не выраженные, резкость в целом хороша, по деталям также нет больших вопросов. Ночью модуль проявляет себя нормально. То есть глобально это очень неплохой по качеству модуль, просто он недостаточно широкоугольный.

В целом же по качеству съемки на тыльные камеры Xiaomi 18 Pro Max проявляет себя отлично — по «ультре» мы скучать все же будем из-за возможной экзотики вроде дюймового сенсора или двойного зума, но по сравнению с другими флагманами старший Xiaomi выглядит достойно.

Еще один момент – и, как думается, важнейший на сегодняшний день: производители постепенно отказываются от полноценного «ночного режима» с длительными выдержками (точнее – сериями из многочисленных снимков, сделанных с различной экспозицией). «Выдержка» сокращается до секунды или вообще не тратится дополнительного времени, как в случае с Xiaomi 18 Pro Max, обработка ночных снимков тоже осуществляется почти мгновенно. А выделенный ночной режим уже чаще отсутствует – иногда он активируется автоматически при съемке с недостаточным освещением, и можно его выключить принудительно, коснувшись пиктограммы; но в Xiaomi 18 Pro Max нет и такой опции, ночная съемка на этом смартфоне никак не подчеркивается, – и тут, вероятно, сказывается применение LOFIC-сенсора.

На все камеры Xiaomi 18 Pro Max снимает по умолчанию в разрешении 12,5 мегапикселя. Но можно активировать режим повышенного разрешения и делать снимки с разрешением 200 мегапикселей — на главный и телефотомодули. Все 200 мегапикселей оптика разрешить не в состоянии, но отмечаем, что детализация правда заметно повышается. Также можно снимать с разрешением 50 Мп на все три тыльные камеры, под это не отводится отдельного режима, разрешение выбирается в подменю обычной съемки (можно оставить выбор и смартфону, чтобы он сам определял, когда нужно активировать повышенное разрешение, а когда хватит и 12,5 Мп).

Предлагает камера смартфона и опции по съемке с небольшим кропом – не полноценный «гибридный» зум, а вариация на ту же тему. Помимо съемки на главную камеру с небольшим шагом (от 23 до 35 мм) можно также снимать с дополнительным зумом, получая кадры с ЭФР 300 мм. Качество в этом случае падает заметно, но при идеальном освещении пользоваться этой опцией допустимо.

В Xiaomi 18 Pro Max увеличилось число базовых цветовых профилей съемки: к уже давно знакомым Leica Vibrant и Leica Authentic прибавился Leica Original. В Leica Vibrant цвета более яркие, насыщенные, в Leica Authentic, как и указано в названии, — более честные, спокойные, но с легким виньетированием и пониженной экспозицией. А вот в режиме Leica Original мы видим более теплую картинку, с ощущением легкого шума (но именно ощущением, серьезного зерна на фотографиях нет). По умолчанию смартфон предлагает снимать с профилем Leica Vibrant, и большая часть снимков на Xiaomi 18 Pro Max сделана именно с ним. Также доступны и обычные фильтры, по-разному тонирующие кадр, в том числе и с симуляцией пленки (как цветной, так и черно-белой).

Есть и новый режим съемки – Essential Moment. Для него характерно особое меню с возможностью выбора специальных стилей съемки («Современный винтаж», «Ч/б пленка» и «Знаковая ПЗС»), а также с выбором «оптики» (обе – 35 мм или 75 мм – с искусственным размытием фона). Как можно понять из описания, здесь Xiaomi пытается заигрывать с классикой фотографии, но при этом не дает в руки полного контроля, настроек тут мало, ощущения как от работы с классической камерой не возникает. Но фильтры (те самые «стили») породистые, примеры можно увидеть выше.

Портретный режим на Xiaomi 18 Pro Max привычно (для старших смартфонов Xiaomi) богатый на самые разные опции. Доступны четыре фокусных расстояния (23 мм, 46 мм, 75 мм и 100 мм), пять вариантов симуляции рисунка боке (степень размытия регулируется отдельно), три цветовых профиля (здесь они называются стилями: Original Portrait, Master Portrait и Leica Portrait), регулируемая ретушь и фильтры, знакомые и по базовой съемке. Сочетать все эти опции можно до бесконечности – в поисках идеального характера для отдельной сцены. Но особенно радует, что тут не просто много опций, а все это работает на очень высокий результат. К портретам нет вопросов ни по резкости, ни по качеству искусственного боке, ни по тону кожи.

Есть выделенный режим макросъемки, под который выделен телефотомодуль. И он для этого приспособлен уже гораздо лучше, чем у Xiaomi 17 Ultra, дистанция фокусировки сократилась, и на смартфон можно снимать вполне полноценное макро, да еще и очень высокого качества.

Интерфейс камеры Xiaomi 18 Pro Max

Приложение камеры в HyperOS 4 концептуально не поменялось по сравнению с тем, что мы видели в HyperOS 3, но еще раз скажу про свежий режим Essential Moments. Также вернулся экран с дополнительными режимами съемки, исчезнувший было на Xiaomi 17 Ultra. Полностью полагаться на «карусель» не нужно, навигация более-менее стандартная. Набор режимов тоже обычный, отмечаем присутствие съемки с ручными настройками, где можно помимо JPEG записывать фотографии в форматах RAW или URAW (Ultra RAW – слегка сжатый RAW-формат с постобработкой и сохранением расширенного динамического диапазона как в JPEG).

Примеры съемки на тыльную камеру Xiaomi 18 Pro Max

Видеосъемка возможна с максимальным разрешением до 8К при 30 кадрах в секунду. В этом формате можно снимать только на главную камеру и с программным зумом. С разрешением 4К с частотой до 120 кадров секунду – на главную камеру и телефотомодуль, но без возможности переключаться между этими режимами в процессе. На все камеры (с возможностью переключения между ними) можно снимать уже в разрешении 4К при 60 кадрах в секунду. Цифровая стабилизация работает при любом разрешении, но «усиленная», когда реально появляется ощущение использования специального подвеса, — в разрешении 2,8К (2816 × 1584) при 60 кадрах в секунду. Выделенного ночного режима, как и в случае с фото, нет, вместо него предлагается снимать в режиме LOFIC (это, по сути, и есть ночной режим, в нем возможность записи ограничена 4K 60p).

Доступна опция видео в формате Dolby Vision. Имеются фильтры для видео, ретушь при портретной видеосъемке, возможность снимать видео с искусственным боке – все это при Full HD-разрешении с 30 кадрами в секунду. Имеется опция съемки с замедлением вплоть до 1920 кадров в секунду с HD-разрешением. Также есть выделенный режим «Живая кинематография», в котором смартфон снимает видео с наложением эффекта зума и одновременным замедлением – с одним из нескольких доступных шаблонов. Набор опций серьезный, по качеству съемки вопросов нет.

Во фронтальной камере установлен OmniVision OV51D (1/2,88", размер отдельного пикселя 0,61 мкм) – да-да, тот же, что и на широкоугольном модуле. Объектив — с ЭФР 21 мм, фазовым автофокусом, светосилой f/2,2. Вспышки нет. Есть ретушь и портретный режим с регулируемой «глубиной резкости». Имеется возможность выбирать между двумя фокусными расстояниями как в стандартном режиме съемки, так и в портретном, с размытием фона. Снимает модуль по умолчанию в разрешении 12,5 мегапикселя, но можно активировать и съемку с задействованием всех 50 мегапикселей. Видео фронталка пишет с разрешением 4К и частотой 60 кадров в секунду. И по набору опций, и по качеству съемки вопросов к фронтальной камере нет. Хотя как раз здесь она не критична из-за возможности съемки автопортретов на тыльный модуль, можно было бы и сэкономить. Но экономить не стали.

Xiaomi 18 Pro Max получил кремний-углеродную батарею емкостью 26,79 Вт·ч (7050 мА·ч, 3,8 В). Уточню, что в китайской версии устанавливается аккумулятор аж на 8500 мА·ч. Но и того, что есть, хватает – смартфон держит заряд уверенно на протяжении полного дня (не обязательно «рабочего»).

В нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi, Xiaomi 18 Pro Max продержался 26,5 часа — результат в любом случае отменный.

В комплекте с продающейся в России официально версией смартфона идет адаптер емкостью 100 Вт, который позволяет зарядить полностью аккумулятор смартфона менее чем за час. Отмечу и поддержку беспроводной зарядки мощностью до 50 Вт, а также опцию с обратной беспроводной зарядкой аксессуаров (мощностью 27 Вт).

Xiaomi 18 Pro Max уверенно справляется с двумя своими главными функциями. Первая – он действительно удивляет и выделяется на фоне довольно-таки однообразных конкурентов благодаря дополнительному внешнему экранчику (добавляющему новое измерение для любителей селфи), а также аппаратной платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, которая на нем и дебютировала.

Вторая же –и основная – он уверенно занимает главенствующую позицию в линейке смартфонов Xiaomi, где теперь не будет модели Ultra. Xiaomi 18 Pro Max не кажется сколько-нибудь разочаровывающим в этом плане – да, камера тут технологически попроще, чем у Xiaomi 17 Ultra, но на общем фоне смотрится отменно: тут и LOFIC-сенсор в главном модуле, и действительно впечатляющий зум, и изобилующий самыми разными опциями по съемке как фото, так и видео софт.

Дополняет картину качественно настроенный экран и достойная автономность. Отметим, что Xiaomi 18 Pro Max уже появился в продаже по цене от 139 990 рублей, причем в подарок при покупке до 11 января идут магнитный чехол, магнитная подставка и кнопка дистанционного управления. К тому же предлагаются особые условия гарантии: во-первых, она двухлетняя, во-вторых, предусмотрена одна бесплатная замена заднего экрана, линзы камеры и задней крышки в течение двух лет и одна замена основного экрана в течение шести месяцев.

Достоинства:

интересное решение со вторым экраном на задней панели, который придает смартфону оригинальности одновременно и позволяет снимать селфи на тыльную камеру;

одновременно и позволяет снимать селфи на тыльную камеру; пыле- и влагозащита IP68;

крупный, яркий и хорошо настроенный LTPO AMOLED-дисплей;

очень высокая производительность;

очень высокое качество съемки фото на все тыльные камеры;

возможность снимать крупные планы на телефотомодуль с естественным размытием фона;

множество возможностей для видео и высокое качество видеосъемки;

хорошая автономность.

Недостатки: