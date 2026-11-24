Портативная музыкальная система DIGMA D-MC1702 мощностью 80 Вт RMS формата 2.1 скрасит любую вечеринку или отдых за городом. Благодаря защите от водяных брызг и пыли муз-центр можно также брать с собой для отдыха на пляже.

Три динамика обеспечат насыщенное, сбалансированное звучание музыки с глубокими басами в частотном диапазоне от 20 до 20 000 Гц в формате MP3, WAV или WMA. Для подключения к внешнему источнику используется беспроводной протокол Bluetooth 5.3. Также поддерживается проводное подключение через линейный вход AUX с разъёмом mini jack или порт USB. Вдобавок можно подключить микрофон для караоке с регулировкой громкости и эха.

С помощью технологии True Wireless Stereo (TWS) можно объединить два устройства в единую систему для создания ещё более впечатляющего стереоэффекта. RGB-подсветка сабвуфера и панели управления обеспечит праздничную атмосферу.

Управлять воспроизведением музыки можно как с помощью физически кнопок на корпусе устройства, так и в приложении смартфона.

Система выполнена в прочном пластиковом корпусе с текстильным покрытием, что исключает скольжение в руке. Удобная ручка, компактные размеры — 338×179,2×179,2 мм — и небольшой вес, всего 3 кг, делают DIGMA D-MC1702 незаменимым спутником в походе и на отдыхе за городом. Впрочем, муз-центром можно пользоваться и в домашних условиях, разместив его на полке.

Встроенная литий-ионная батарея ёмкостью 4500 мА·ч обеспечит до 7 часов работы без подзарядки.

Цена Digma D-MC1702 — 9490 руб.

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