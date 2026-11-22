Крупнейшие поставщики серверного оборудования, включая Dell, HPE, Lenovo и Supermicro, начали повышать цены на серверы для ИИ после подписания контрактов с заказчиками. В отдельных случаях стоимость уже согласованных контрактов увеличилась на 25–45 %. Причиной стало резкое подорожание компонентов.

По сообщению Financial Times, с проблемой столкнулись в том числе крупные финансовые компании Jane Street, Optiver и Hudson River Trading, которые активно строят собственные центры обработки данных для вычислений, необходимых при разработке торговых стратегий. Обычно закупки серверов с графическими процессорами (GPU), памятью и сетевым оборудованием согласовываются задолго до поставки. Однако к моменту отгрузки поставщики стали выставлять заказчикам счета на существенно большие суммы, чем предусматривали первоначальные договорённости.

С начала 2024 года, согласно исследованию JPMorgan, стоимость чипов памяти выросла более чем на 400 %. В результате серверы с GPU подорожали как минимум на 20–30 %, а стоимость вычислительных узлов с центральными процессорами, где память составляет значительную часть себестоимости, увеличилась в три раза и более. Некоторые поставщики теперь официально заключают контракты с предварительными ценами, которые могут существенно измениться к моменту доставки оборудования.

Несмотря на дополнительные расходы, заказчики продолжают соглашаться на пересмотр стоимости, поскольку им необходимы вычислительные мощности, а найти альтернативу непросто. Особенно уязвимы финансовые компании, которым требуется специализированная инфраструктура. Например, Hudson River Trading эксплуатирует крупный центр обработки данных в переоборудованной подземной шахте в Норвегии, а британская XTX Markets строит собственные центры обработки данных в Финляндии.

Один из наиболее заметных конфликтов из-за пересмотра стоимости даже дошёл до суда. В июне XTX Markets подала иск против Dell в Ирландии из-за контракта на поставку серверов стоимостью $549 млн. По имеющимся сведениям, стороны согласовали фиксированную цену, причём XTX дополнительно заплатила $5 млн за гарантию её сохранения. Однако позднее Dell потребовала увеличить сумму ещё на $62–70 млн, объяснив это подорожанием компонентов.

В судебных документах XTX заявила, что была удивлена попыткой Dell изменить согласованную стоимость. Британская компания также утверждает, что представители Dell рассказывали её руководству о похожих случаях с другими заказчиками: сначала те отказывались от повышения цен, но впоследствии возвращались к поставщику и принимали новые условия. По утверждению XTX, Dell объясняла невозможность сохранить первоначальную стоимость тем, что не может самостоятельно покрыть дополнительные расходы из-за подорожания микросхем памяти.