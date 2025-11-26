Сегодня 26 ноября 2025
Новости разработка и производство электроники Dell резко подняла прогноз выручки от ИИ...
Dell резко подняла прогноз выручки от ИИ-серверов — рынок растёт быстрее ожидаемого

В отличие от HP Inc., которая после давней реструктуризации сосредоточена на потребительском рынке, компания Dell Technologies в последнее время предсказуемо делает упор на развитии своего серверного бизнеса. В текущем году она рассчитывает выручить от реализации ИИ-серверов $25 млрд вместо ранее заложенных в прогноз $20 млрд, а выручка за прошлый квартал тоже заметно превзошла ожидания аналитиков.

Источник изображения: Dell Technologies

Источник изображения: Dell Technologies

Выручка Dell Technologies в третьем квартале выросла на 11 % до $27,01 млрд, но при этом оказалась чуть ниже прогноза, в котором сторонними аналитиками упоминалась сумма $27,13 млрд. Доход на одну акцию в размере $2,59 превзошёл ожидания рынка ($2,47). На рост курса акций компании после публикации отчётности на 5 % в большей мере повлияли прогнозы Dell относительно будущих периодов. В текущем квартале, например, она рассчитывает выручить $31,5 млрд против ожидаемых $27,59 млрд. Из них $9,4 млрд будут получены на направлении серверов для инфраструктуры ИИ.

Кроме того, по итогам всего текущего года Dell планирует выручить на реализации ИИ-серверов $25 млрд вместо изначально заложенных в корпоративный прогноз $20 млрд. Совокупная выручка компании по итогам текущего года должна увеличиться до $111,7 млрд вместо ранее упоминаемых в прогнозе $107 млрд.

Чистая прибыль компании по итогам прошлого квартала в годовом сравнении выросла на 32 % до $1,54 млрд. Инфраструктурное подразделение Dell в прошлом квартале выручило $14,11 млрд. Выручка от реализации серверов и телекоммуникационного оборудования выросла сразу на 37 % до $10,1 млрд. Из этой суммы $5,6 млрд пришлись непосредственно на ИИ-серверы. Системы хранения данных позволили Dell выручить в прошлом квартале $4 млрд. Сейчас портфель заказов Dell на поставку ИИ-серверов достигает $18,4 млрд, причём в прошлом квартале он вырос сразу на $12,3 млрд.

В клиентском сегменте, который отвечает за ПК, компания Dell в минувшем квартале выручила $12,48 млрд, что на 3 % выше результата аналогичного периода прошлого года, но ниже прогнозируемых $12,65 млрд. Непосредственно поставки ПК и ноутбуков в денежном выражении сократились на 7 %. Руководство компании обещает сделать всё возможное, чтобы минимизировать влияние резкого роста цен на память на покупателей ПК. В текущем квартале она в целом рассчитывает выручить от $31 до $32 млрд.

Источники:

Теги: dell, ии, финансы, аналитика
