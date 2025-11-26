Сегодня 26 ноября 2025
HP Inc не оправдала ожиданий по прогнозу на прибыль и вынуждена объявить о сокращении персонала

Входящая в число крупнейших производителей ПК американская компания HP Inc. на этой неделе отчиталась о результатах фискального квартала, и для инвесторов основными тревожными сигналами стали несоответствие прогноза по прибыли ожиданиям рынка и объявление о предстоящих сокращениях персонала, функции которого должен будет взять на себя искусственный интеллект.

Источник изображения: HP Inc.

Источник изображения: HP Inc.

По данным руководства HP Inc., снижение прогноза по прибыли на следующий фискальный год обусловлено возросшими затратами, вызванными влиянием американских тарифов в сфере внешней торговли и сопутствующими компенсационными мероприятиями. Строго говоря, если аналитики рассчитывали на удельный доход на одну акцию HP Inc. в размере $3,33 по итогам следующего фискального года, то сама компания определила диапазон от $2,9 до $3,2 на акцию в качестве внутреннего ориентира. Прогноз по прибыли на первый квартал нового фискального года тоже оказался ниже ожиданий аналитиков.

В минувшем квартале, кстати, компания выступила лучше ожиданий аналитиков, получив выручку в размере $14,64 млрд вместо $14,48 млрд, но такое преимущество нельзя назвать существенным. В годовом сравнении квартальная выручка этого производителя ПК выросла на 4 %. Чистая прибыль выросла с $763 до $795 млн. Непосредственно в сегменте ПК компания выручила $10,35 млрд, что на 8 % выше прошлогоднего результата и больше заложенных в прогноз аналитиками $10,15 млрд.

Глава HP Inc. Энрике Лорес (Enrique Lores) не обошёл стороной проблему повышения цен на память. Сейчас от 15 до 18 % себестоимости типового ПК формируют именно микросхемы памяти, по его словам, и если рост цен на память компанией ожидался, скорость этого роста превысила прогнозы HP Inc. В первой половине начавшегося фискального года компания сможет сдержать рост цен на продукцию из-за удорожания памяти, но во втором полугодии она будет вынуждена принимать компенсационные меры. В отдельных случаях они выразятся в сокращении базового объёма памяти в продуктах, в повышении цен и поиске новых поставщиков памяти.

Прекращение поддержки Windows 10 со стороны Microsoft сулит HP Inc. определённую выгоду, поскольку клиенты будут охотнее покупать новые ПК. Сейчас только 60 % пользовательской базы HP Inc. перешли на Windows 11, потенциал модернизации ещё достаточно велик.

В сегменте устройств печати выручка компании сократилась на 4 % до $4,3 млрд. В этом сегменте высока конкуренция, а клиенты к тому же откладывают покупку нового печатающего оборудования на будущее. На этом направлении динамика выручки HP Inc. вполне соответствовала ожиданиям аналитиков.

В ближайшие три года компания намерена сократить около 10 % своего персонала, что в количественном выражении составит от 4000 до 6000 человек. Это позволит ежегодно экономить по $1 млрд минимум, но сокращения потребуют от неё дополнительных расходов в размере $650 млн, из них около $250 млн придутся на текущий 2026 фискальный год, который в календаре производителя начался в ноябре. Функции сокращаемых сотрудников по возможности будут заменяться инструментами искусственного интеллекта в следующих сферах: разработка продуктов, поддержка пользователей, продажи маркетинг. По словам Лореса, это необходимо сделать ради сохранения работоспособности компании. По состоянию на октябрь прошлого календарного года HP Inc. располагала 58 000 сотрудников. После закрытия торгов акции компании в США подешевели на 4 % на фоне не самых приятных для инвесторов новостей.

hp inc, рынок пк, финансы, аналитика
