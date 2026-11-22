Apple может представить следующее поколение бюджетного ноутбука MacBook Neo уже в феврале или марте 2027 года и намерена обновлять эту линейку ежегодно. Среди ожидаемых изменений называют переход на процессор A19 Pro и увеличение объёма оперативной памяти с 8 Гбайт до 12 Гбайт.

Выпуск новинки, как и ряда других устройств, Apple планирует приурочить к циклу обновлений iOS и macOS 27.4. В этот же период ожидаются базовый iPad с процессором A19, iPhone 18 и iPhone 18e. При этом сам цикл охватывает февраль и март, поэтому точная дата появления устройств пока неизвестна. Другие новинки, включая iPhone Air 2, iPad Air с OLED-экраном и новый iPad Pro, предположительно выйдут позднее, но также в первой половине года.

По сообщению 9to5Mac, Apple намерена регулярно обновлять цветовую гамму MacBook Neo, однако пока неясно, появятся ли новые варианты оформления уже в следующих моделях. Отдельный вопрос касается стоимости ноутбука. В частности, в июне Apple уже повысила цену на MacBook Neo с $599 до $699, а в октябре незаметно убрала учебную скидку на $50. В результате стоимость для учащихся и преподавателей выросла с первоначальных $499 до $649.

Ожидается, что переход на 12 Гбайт ОЗУ может привести к очередному подорожанию примерно на $50, до $750. При этом даже с такой ценой ноутбук, по мнению экспертов, сохранит конкурентоспособность на рынке.