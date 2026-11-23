На минувших выходных компания SpaceX провела два пуска ракет-носителей Falcon 9 с одной и той же площадки Космических сил США в Калифорнии. Второй из них был произведён 22 ноября в 07:23 по местному времени (15:23 мск), а первый чуть более чем 32 часами ранее.

На подготовку к повторному пуску SpaceX потратила всего 32 часа, 3 минуты и 21 секунду, что является новым рекордным достижением. Предыдущий рекорд также принадлежал SpaceX, но тогда на подготовку второго запуска потребовалось 45 часов. Что касается целей данных миссий, то первая из них USSF-317 была выполнена в интересах Космических сил США, а вторая NROL-136 — для Национального управления военно-космической разведки (NRO) США.

«Огромные поздравления команде SpaceX на западном побережье за мировой рекорд по времени между пусками с площадки 4E прошлой ночью. Всего 32 часа, 3 минуты и 21 секунда! Мы побили предыдущий рекорд в 45 часов с площадки 40. Команда уложилась с запасом в несколько часов. Следующая цель — уложиться в 24 часа!», — написал в соцсети X вице-президент SpaceX по космическим пускам Кико Донтчев (Kiko Dontchev).

Миссия NROL-136 стала шестой для NRO в этом году. Все они были реализованы с помощью ракет-носителей Falcon 9 в целях выведения на низкую околоземную орбиту Земли засекреченных спутников. Нынешний запуск стал очередным шагом ведомства на пути по расширению возможностей для сбора разведданных по всему миру с помощью разветвлённой сети космических аппаратов. Для используемой в рамках этой миссии первой ступени Falcon 9 нынешний пуск стал 14-м. Что касается, выведенных на орбиту спутников, то они созданы SpaceX в партнёрстве с Northrop Grumman.