Верное своему «телеграфному» стилю издание Axios опубликовало исчерпывающий ряд лаконичных пунктов пугающего содержания, после прочтения которых сразу вспомнился фильм 2021 года «Не смотрите наверх» (Don't Look Up). В фильме шла речь о неизбежном падении на Землю кометы, которая способна уничтожить человечество. В материалах Axios речь о неотвратимой и скорой атаке ИИ на общественные структуры, и в обоих случаях не было и не будет сделано ничего.

Журналисты докладывают, что они поговорили с более чем полусотней уважаемых людей в сфере государственного управления, искусственного интеллекта, бизнеса и кибербезопасности — от сторонников ускоренного развития ИИ до критиков, выступающих за его ограничение, — и все они единодушно высказали одну пугающую мысль: в течение следующих 18 месяцев кибератаки на бизнес и критически важную инфраструктуру будут постоянными, всё более изощрёнными и разрушительными.

Тем самым все специалисты и те, кто более-менее в теме происходящего трезво и с полной ясностью ожидают крайнего повышения вероятности масштабных сбоев вплоть до реального ущерба. При этом никто не собирается озвучивать эти прогнозы, предпочитая обсуждать их за закрытыми дверями и не вынося на публику.

Поводом для статьи, возможно, послужила серия масштабных сбоев в десятых числах ноября, которую уже назвали призраком киберапокалипсиса: на день отказали сервисы Microsoft, на сутки в США отменили авиаперелёты, перестал работать банковский сервис Chase. Это цветочки, считают эксперты, ягодки будут в 2027 году.

Bridgewater Associates, крупнейший в мире хедж-фонд, прямо заявил об этом в аналитическом отчете за этот месяц: «[Мы] управляем капиталом, исходя из вероятности экономически дестабилизирующей атаки в течение следующего года, составляющей 1 к 3».

Орасио Розански (Horacio Rozanski), председатель совета директоров и генеральный директор Booz Allen, назвал складывающуюся с ИИ ситуацию «туманом перед войной» — предвестником грядущего хаоса, когда ИИ-агнеты раскроют весь свой потенциал и смогут атаковать «со скоростью мысли». «Сейчас самое время принять все возможные меры предосторожности, — сказал Розански. — Осознайте, что это неизбежно».

В то же время все три перечисленных выше крупных сбоя сетевых сервисов в США произошли без непосредственного участия ИИ. Это подтверждение известной шутки: объявите месячник повышенной боевой готовности — и армия уничтожит сама себя. Все три инцидента возникли в процессе устранения киберугроз по вине или некомпетентности персонала. Поскольку дыр неисчислимо больше, чем о них известно, попытка заделывать бреши в безопасности будет часто приводить к сбоям, что возвращает нас к другой шутке: не трогай технику, и она не подведёт. Но нет. Не в этот раз. Все это понимают и поэтому сознательно идут на риск сделать хуже самим, прежде чем это сделают злоумышленники. Так что вызванные этими факторами сбои станут частью нашей жизни в будущем.

Что больше всего беспокоит власти, необходимых для парирования угроз компетентных специалистов в достаточном количестве нет ни на одном уровне управления — ни на федеральном уровне, ни на уровне штатов, ни на местном уровне, не говоря уже о бизнесе. Тем самым надёжная защита от угроз ИИ, по-видимому, невозможна. Авторы статьи предлагают в этом плане представить себе игру «Ударь крота» с бесконечным количеством кротов.

До прошлого месяца Белый дом и Конгресс уделяли основное внимание правилам безопасности и центрам обработки данных, а не непосредственным киберрискам. Теперь даже Управление по борьбе с киберпреступностью при Белом доме (SIF) пытается разобраться в растущих рисках, анализируя почти ежедневные сообщения о возможных взломах. На фоне этого президент Трамп только что уволил национального директора по кибербезопасности Белого дома и назначил на его место Кирстен Дэвис (Kirsten Davies), которая была директором по информационным технологиям Пентагона.

При всём том, что в этот раз сетевые сервисы непосредственно будут атаковать нечеловеческие ресурсы, виновного всё равно необходимо обозначить. За каждой из этих атак, так или иначе, будет стоять чей-то злой умысел или преступная халатность (что постоянно демонстрируют разработчики ИИ и особенно компания Anthropic). Большинство опрошенных изданием лиц ожидают угрозу от связанных с Китаем хакеров или от самого Китая.

Утверждается, что спонсируемая Пекином хакерская группа Volt Typhoon уже более пяти лет орудует в американской критической инфраструктуре — сетях водоснабжения, энергетики, транспорта и связи. Другая группа, Salt Typhoon, взломала системы крупных американских операторов связи и получила доступ к записям разговоров и данным прослушки. Точное количество скомпрометированных систем неизвестно. Позиция администрации Белого дома заключается в том, что Китай не сбавляет темпов, а США не могут позволить себе уступить ему какое-либо преимущество.

На уровне крупных компаний и государственных органов киберзащита, которая сама по себе стоит очень дорого, организована скорее лучше, чем хуже. Но большинство государственных учреждений и американских компаний этого не сделали и не смогут сделать. Откровенно говоря, многие компании исповедуют классическую максиму — «Пока гром не грянет…», и не решаются тратить миллионы на защиту от возможных потерь, если не уверены, что угроза неизбежна. Зря надеются, ведь грядёт не просто ИИ, а роевой ИИ.

Способность агентов действовать в рое растёт с каждой неделей. Например, 13 ноября ФБР предупредило об ARTEX — бесплатном программном обеспечении с открытым исходным кодом, которое позволяет хакерам использовать агентов искусственного интеллекта для проведения нескольких этапов атаки с «нечеловеческой» скоростью. Вслед за этим энергетический регулятор Техаса заявил об угрозе по отношению к нефтяным, газовым и коммунальным сетям штата, предупредив, что они являются мишенью для ARTEX. Похожее предупреждение Европейская комиссия разослала правительствам по следам 10-дневной кибератаки в прошлом месяце.

«Правительство разобщено и отвлечено на другие проблемы. Сейчас все силы общества должны быть брошены на решение этой проблемы, но большинство представителей власти заняты тем, что тычут пальцем в небо или смотрят в другую сторону. Трамп не слишком хорошо разбирается в искусственном интеллекте. Мало кто в Белом доме обладает глубокими познаниями в этой области и работает над тем, чтобы мобилизовать правительство для предотвращения гипотетической атаки. В Конгрессе дела обстоят не лучше. Случайный человек в баре разбирается в этой теме не лучше многих законодателей», — безо всякого оптимизма пишут авторы статьи.

Одним из положительных моментов во всей этой истории с масштабами угрозы может быть то, что в США практически все сети — от информационных до коммунальных — фрагментированы и разделены. В основном это произошло по причине значительной самостоятельности штатов во многих вопросах общественной сферы. Зато удачная кибернетическая атака вряд ли выйдет за пределы атакуемого региона. Подобное уже было, хотя по другим причинам: ледяной шторм в Техасе несколько лет назад обрушил энергосистему штата и унёс сотни жизней, так как переток от соседей был физически невозможен.

Кроме того, по-настоящему масштабная атака, которая выведет из строя трубопроводы или обесточит целый регион, скорее всего, всё же потребует участия государственных структур агрессора. «Те, кто способен на такое, в первую очередь Китай, заплатят за это самую высокую цену: атака на энергосистему США — это акт войны, который повлечет за собой ответные меры против систем атакующей стороны», — предупреждает издание (когда Россия успела выпасть из перечня и где Северная Корея?). Откровенно говоря, этот пассаж пугает не меньше киберугрозы со стороны ИИ, если не сильнее — виновного-то уже назначили.

Для парирования возможных угроз не существует реального механизма или института, который мог бы объединить их усилия. Большинство просто считает, что никаких серьезных превентивных мер не будет предпринято, пока не случится настоящая катастрофа, пусть даже в каком-то условно небольшом масштабе. Тем не менее, все опрошенные считают, что такая катастрофа неизбежна.

Правительство могло бы с помощью рычагов давления или государственных актов собрать компании, занимающиеся искусственным интеллектом, и заставить их помочь укрепить уязвимые американские системы, прежде чем полностью сосредоточиться на создании более мощных моделей. В настоящий момент готовятся документы, которые могут упорядочить действия ИИ-компаний в целях предотвращения киберугроз на всех уровнях.

Топ-менеджеры ведущих компаний в сфере ИИ говорят, утверждают авторы статьи, что с радостью пошли бы на уступки, если бы их конкуренты сделали то же самое. На самом деле эти руководители чувствуют, что после выборов нужно действовать как можно быстрее, пока общественное мнение не настроило граждан против ИИ ещё сильнее. Как итог, совокупное мнение опрошенных свелось к тому, что вероятность атаки ИИ они считают выше, чем шанс на объединение перед лицом этой угрозы. Не смотрите наверх.