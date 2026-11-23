Компания Samsung выпустила игровой монитор Odyssey G6 (G60H). 27-дюймовый дисплей новинки поддерживает частоту обновления до 1100 Гц, однако для этого необходимо переключиться в разрешение HD. При родном разрешении 2560 × 1440 пикселей монитор работает с частотой обновления до 600 Гц.

Впервые об этом мониторе рассказывалось ещё в декабре 2025 года, когда Samsung заявляла для него поддержку режима 1040 Гц. Позднее, на выставке Gamescom 2026, компания сообщила, что увеличила показатель максимальной частоты обновления дисплея этой модели до 1100 Гц. Сегодняшний анонс подтверждает выход новинки на коммерческий рынок.

В Odyssey G6 (G60H) используется панель Fast IPS с заявленным временем отклика 1 мс (GtG). Функция Dual Mode позволяет переключаться между режимами QHD с 600 Гц и HD с 1100 Гц. Во втором случае разрешение снижается до 1280 × 720 пикселей.

Также Samsung представила в мониторе технологию Odyssey Clear Motion, предназначенную для уменьшения размытия в движении. Она использует оптимизированный алгоритм для повышения чёткости картинки в динамичных сценах. Компания планирует внедрить эту функцию и в другие свои игровые мониторы, однако список поддерживаемых моделей пока не озвучен.

Odyssey G6 (G60H) совместим с технологией синхронизации изображения Nvidia G-Sync и поддерживает AMD FreeSync Premium. Кроме того, в нём реализованы функции HDR10+ Gaming, Black Equalizer и Auto Source Switch+. Для подключения предусмотрены один разъём DisplayPort 2.1 и два порта HDMI 2.1. Подставка позволяет регулировать высоту, наклон, поворот экрана и его ориентацию (портретный/альбомный режимы).

По заявлению Samsung, стоимость и доступность устройства будут зависеть от конкретного рынка. В официальном анонсе не указаны ни единая цена, ни график начала продаж в разных регионах. Также стало известно, что операционная система macOS не поддерживает режим Dual Mode и максимальную родную частоту обновления 600 Гц.

По данным издания The Verge, в США Odyssey G6 (G60H) будет стоить $899,99, а в продажу поступит в декабре 2026 года. Информацию о ценах для европейского рынка компания Samsung пока не предоставила.