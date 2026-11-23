ИИ-модели стали заметно чаще использовать ненормативную лексику, причём обычно это происходит не в ответах пользователям, а во время внутренних рассуждений. Исследование аналитиков из компании Vals показало, что ругательства чаще всего сопровождают неудачные попытки ИИ справиться со сложными задачами.

Аналитики изучили 102 модели и выявили употребление как наиболее распространённых грубых выражений, так и более мягких вариантов. Хотя в 88 случаях исследователи не обнаружили ненормативной лексики даже в цепочках внутренних рассуждений, однако у некоторых новых моделей она встречалась довольно часто. Например, выпущенная в сентябре 2026 года Xiaomi MiMo V2.6 Pro использовала подобные выражения более чем в 8 % проверенных текстах.

По словам Коннора Фрэнка (Connor Frank), автора исследования, модели чаще прибегают к такой лексике, когда сталкиваются с трудностями и не могут выполнить поставленную задачу. При этом почти все подобные случаи были обнаружены именно во внутренних рассуждениях, а не в самих ответах. Модели справлялись с задачами лишь в 12 % таких случаев, тогда как средний показатель успешности по всем проверенным попыткам составил 39 %. Таким образом, грубые выражения не помогали ИИ преодолевать трудности.

Исследователи пока не установили точную причину этой тенденции. Обычно обучение с подкреплением на основе обратной связи от людей помогает отучить модели от нежелательных формулировок. Однако новые методы обучения предполагают выполнение более сложных задач, и это может влиять на поведение ИИ. Большинство моделей, выпущенных до июля 2026 года, практически не использовали подобную лексику, тогда как в более новых системах она стала встречаться чаще.

Авторы отмечают, что если людям грубые выражения иногда помогает справляться с эмоциями и сложными ситуациями, то в случае с ИИ исследователи не обнаружили аналогичного результата. Ранее отдельные случаи появления ненормативной лексики в ответах чат-ботов связывали с программными сбоями, но результаты отчёта Vals указывают на более широкую тенденцию среди современных моделей.