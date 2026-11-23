Amazon договорилась о приобретении технологий ИИ-стартапа Decart, специализирующегося на оптимизации вычислений для искусственного интеллекта. Вместе с разработками компании к Amazon перейдут её основатели и другие сотрудники, сообщает Reuters.

Decart, основанная в 2023 году, разработала программную платформу Decart Optimization Stack (DOS), которая позволяет ускорять работу ИИ-систем и упрощает переключение между чипами разных производителей, включая Nvidia, Amazon и Google. То есть, технология не привязана к оборудованию одного поставщика и помогает эффективнее использовать доступные вычислительные ресурсы.

Amazon намерена использовать разработки Decart для ускорения работы ИИ-моделей и повышения производительности собственных чипов Trainium. Это позволит клиентам быстрее обучать и запускать модели с меньшими затратами. По данным самой Amazon, сотрудничество с Decart началось ещё в 2025 году, когда стартап помогал оптимизировать работу Trainium.

Вместе с технологиями Amazon получит команду разработчиков Decart, включая соучредителя и генерального директора Дина Лейтерсдорфа (Dean Leitersdorf), однако соглашение ещё должно пройти стандартные процедуры согласования, в том числе получить разрешение регулирующих органов.

Ранее Decart привлекла $300 млн в инвестиционном раунде под руководством Radical Ventures, к которому также присоединилась Nvidia. По данным Reutes со ссылкой на Bloomberg, Amazon приобретёт разработки стартапа примерно за $7,5 млрд, хотя сама компания не подтвердила эту сумму. В мае последняя оценка стоимости Decart составляла около $4 млрд, согласно данным финансово-аналитической компании PitchBook.

Интерес к покупке Decart проявляла и Anthropic, однако после проведения комплексной проверки отказалась от сделки. Reuters отмечает, что сделка последовала за приобретением компанией Meta✴ в прошлом году 49 % акций Scale AI за $14,3 млрд, а также за соглашением AMD в сентябре о покупке World Labs за $8,2 млрд.