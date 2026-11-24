Компания Anthropic представила новые функции ИИ-помощника Claude, призванные упростить работу разработчиков. Инструменты в рамках продукта Claude Ship позволяют нейросети самостоятельно проверять, исправлять и одобрять пул-реквесты (запросы на слияние кода).

Разработчики и раньше могли анализировать код с помощью функции Code Review, представленной в марте и ставшей общедоступной в октябре. Новыми компонентами Claude Ship стали агенты PR Steward и Claude Approvals — сегодня они запускаются в бета-режиме.

По заявлению Anthropic, агент PR Steward «подключается при сбоях CI-проверок (непрерывной интеграции), конфликтах слияния или замечаниях во время ревью — будь то выводы Code Review, других инструментов анализа или комментарии коллег». При этом он оставляет комментарии с описанием внесенных правок.

В свою очередь, Claude Approvals может одобрять типовые изменения, если это разрешено политикой компании. «Команды могут настроить Claude Approvals так, чтобы при принятии решений он учитывал разные сигналы, включая результаты проверки Code Review или собственные правила, заданные обычным текстом», — поясняют в Anthropic.

Продукт Claude Ship уже доступен для пользователей тарифных планов Claude Team и Enterprise и работает с репозиториями на платформе GitHub.