«Яндекс» анонсировал новое устройство с функциями искусственного интеллекта — оно получило название «Яндекс Пин» и интеграцию с ИИ-помощником «Алиса AI». Гаджет создаёт сводки разговоров, отвечает на вопросы по их содержанию и выводит напоминания. Поддерживается запуск ИИ-агентов с помощью функции «Действуй!», которая срабатывает без необходимости доставать смартфон. «Яндекс Пин» поступит в продажу до конца 2026 года по цене 19 990 руб.

ИИ-гаджет можно закрепить на одежде или повесить на шею как кулон. Полного заряда аккумулятора хватает примерно на один рабочий день. Когда интернет отсутствует, записи сохраняются в памяти устройства. Во время разговора его расшифровка появляется в приложении «Алиса AI». Там же формируются сводка, итоги встречи, договорённости и список нерешённых вопросов.

ИИ-помощник формулирует задачи, добавляет их в список дел и напоминает о сроках их выполнения. Есть возможность подводить итоги дня с перечислением ключевых событий и формировать план на следующий день. Поддерживается запуск ИИ-агента: чтобы активировать функцию «Действуй!», необходимо нажать кнопку на «Яндекс Пине» и простым языком сформулировать задачу.

При работе устройства используется разработанная в «Яндексе» технология распознавания речи в реальном времени — это значит, что расшифровка и сводка появляются сразу. Русская речь распознаётся эффективнее, чем на зарубежных платформах, подчеркнули в компании. Конфиденциальность системы и защиту данных проверяют привлечённые «Яндексом» сторонние эксперты.

Стоимость «Яндекс Пина» составляет 19 990 руб., включая 10 часов записи. По подписке за 690 руб. в месяц можно увеличить лимит до 50 часов. Также доступна безлимитная подписка за 1190 руб. в месяц. Первые три месяца все возможности устройства доступны без ограничений.