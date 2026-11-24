Компания ASRock Industrial анонсировала набор для разработки робототехники RBK-100 Robotics-in-a-Box, созданный в сотрудничестве с Intel на базе платформы Panther Lake. Новинка предназначена для разработчиков, исследователей и образовательных учреждений, работающих над созданием систем физического ИИ.

Система включает мини-ПК, два роботизированных манипулятора, камеру глубины и предустановленное программное обеспечение для разработки решений в области искусственного интеллекта.

Мини-ПК ASRock Industrial NUC BOX-358H, оснащённый процессором Intel Core Ultra X7 358H с 16 ядрами и 16 потоками, предлагается в двух конфигурациях: с 32 и 64 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR5-5600. Обе версии комплектуются твердотельным накопителем (SSD) PCIe 4.0 объемом 512 Гбайт и позволяют выполнять задачи ИИ локально.

Два шестиосевых (6-DOF) роботизированных манипулятора работают по принципу «ведущий — ведомый». Разработчики могут записывать движения с помощью одного манипулятора и обучать модели ИИ их воспроизведению. RGB-камера глубины предоставляет данные о цвете и расстоянии до объектов, что необходимо для их распознавания, захвата и перемещения. Комплект также включает шесть кубиков для проведения экспериментов.

Система поставляется с ПО AiRoboStarter, предназначенным для записи демонстрационных действий, работы с наборами данных, обучения моделей ИИ и выполнения роботом изученных движений. Сообщается о поддержке таких рабочих процессов, как ACT, Pi0.5 и SmolVLA. В дальнейшем компания планирует расширять программную поддержку.

Мини-ПК с 64 Гбайт оперативной памяти поставляется с расширенной версией ПО — AiRoboStarter Advanced, которая добавляет возможности агентного ИИ (agentic AI). Дополнительный перечень включает голосовое взаимодействие, распознавание речи, использование больших языковых моделей (LLM), обнаружение объектов, поиск в интернете и интеграция с пользовательскими API. Это позволит разработчикам связать логику искусственного интеллекта с физическими действиями роботов.

По факту ASRock предлагает полноценный комплект для разработки робототехники, а не просто очередной мини-ПК. В набор также входят крепления, USB-концентратор с внешним питанием и всё необходимое для экспериментов с роботизированными манипуляциями. Цена набора станет известна немного позже.