Huawei представила складной смартфон Mate X8, отличительной особенностью которого является внутренний дисплей без видимой складки. Кроме того размеры обоих экранов новинки выросли относительно предшественника вместе с ёмкостью аккумулятора. Новая модель получила и другие улучшения по сравнению с Mate X7.

Huawei Mate X8 доступен в трёх новых вариантах цветового исполнения. Модуль камеры дополнили внешним кольцом, а в области шарнира появился изящный декоративный элемент — это визуально отличает новинку от прошлогоднего Mate X7. Толщина Mate X8 составляет 8,95 мм в сложенном и 4,2 мм — в раскрытом виде; для сравнения, у предшественника были 9,5 мм и 4,5 мм соответственно. Диагональ внешнего дисплея составляет 6,54 дюйма, внутреннего — 8,2 дюйма; у Mate X7 были 6,49 и 8,0 дюйма соответственно.

Оба дисплея поддерживают технологию LTPO — адаптивную частоту обновления в диапазоне от 1 до 120 Гц, высокочастотное ШИМ-регулирование яркости, отмечается высокая частота опроса сенсорной панели. Пиковая яркость внутреннего дисплея составляет 8000 кд/м² при 1 % площади свечения (APL) и 4500 кд/м2 при 20 % APL; минимальный уровень яркости — 1 кд/м². Дисплеи плоские, а магнитный механизм, интегрирующий шарнир в рамку корпуса, позволяет полностью устранить видимую складку на дисплее.

Huawei Mate X8 работает на производительном чипе Kirin 9050 Pro; в качестве программной платформы выступает HarmonyOS 7; ёмкость аккумулятора — 6200 мА·ч. На задней панели расположены четыре камеры. Основная, в зависимости от версии смартфона, может быть оснащена 1/1,28-дюймовым сенсором с переменной диафрагмой (f/1,49–f/4,0) или 1/1,56-дюймовым, тоже с переменной диафрагмой. В наличии 40-мегапиксельная сверхширокоугольная; 50-мегапиксельная с телеобъективом, 3,5-кратным оптическим зумом и оптическим стабилизатором изображения; а также мультиспектральная камера для точной цветопередачи — за обработку изображений отвечает фирменная система XMAGE.

Старший вариант Huawei Mate X8 Collector’s Edition в конфигурации с 16 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 2 Тбайт получил ценник в 20 999 юаней ($3150); предлагается версия с 16 Гбайт оперативной памяти и 1-Тбайт накопителем за 16 999 юаней ($2550); и 16/512 Гбайт за 15 999 юаней ($2400). Доступен также базовый вариант Huawei Mate X8 в конфигурациях 12/256 Гбайт за 12 999 ($1950) и 12/512 Гбайт за 13 999 юаней ($2100).