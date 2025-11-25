Huawei представила сверхтонкий складной смартфон Mate X7 с большим 8" дисплеем и флагманской камерой за $1830

Помимо новой флагманской серии смартфонов Mate 80 компания Huawei представила сегодня в Китае складной смартфон Mate X7. Новинка получила очень тонкий корпус, большой дисплей, обновлённый дизайн и улучшенный модуль камер. Также новинка получила сверхэкономичный для длительной работы без подзарядки.

Устройство оснащено 8-дюймовым складным экраном с пиковой яркостью 2500 кд/м² и внешним 6,49-дюймовым дисплеем с пиковой яркостью 3000 кд/м². Оба дисплея построены на энергоэффективных LTPO OLED-матрицах с частотой обновления от 1 до 120 Гц и высокочастотным ШИМ-затемнением подсветки 1440 Гц.

Huawei Mate X7 доступен в пяти цветах: Obsidian Black (чёрный), Cloud Brocade Blue (синий), Cloud Brocade White (белый), Cosmic Red (красный) и Phantom Purple (фиолетовый). Вес устройства составляет 235 г, толщина в разложенном виде — 4,5 мм, а в сложенном — 9,5 мм. Он имеет защиту от брызг, воды и пыли по стандартам IP58 и IP59.

Внутренний дисплей поддерживает разрешение 2416 × 2210 пикселей, внешний — 2444 × 1080 пикселей. В основе устройства используется процессор Kirin 9030 Pro. Смартфон предлагается в конфигурациях с 12 или 16 Гбайт оперативной, а также 256, 512 Гбайт и 1 Тбайт постоянной памяти.

Mate X7 оснащён системой обработки изображений Red Maple Imaging второго поколения. Инженеры компании добились миниатюризации модуля камеры в складном устройстве и утверждают, что Mate X7 обладает флагманскими возможностями для съёмки фото и видео. Помимо более точной цветопередачи на фотографиях, важным преимуществом станет точность цветопередачи и кинематографическое качество динамических изображений. Смартфон может похвастаться 50-мегапиксельной основной камерой с переменной диафрагмой f/1.49–f/4.0, 50-Мп перископическим телеобъективом с оптической стабилизацией, поддержкой 3,5-кратного оптического увеличения и оптикой f/2.2, а также 40-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с основным цветом Red Maple. У устройства также имеются две 8-Мп фронтальные камеры (со стороны внутреннего экрана — с оптикой f/2.2, со стороны внешнего — с оптикой f/2.4).

Компания заявляет, что основная камера версии Mate X7 Collector’s Edition размером 1/1,28 дюйма поглощает на 100 % больше света, а перископический телеобъектив с диафрагмой f/2.2 — на 127 % больше света, чем камеры у Apple iPhone 17 Pro Max. Коллекционная версия смартфона также поддерживает спутниковую связь Tiantong и спутниковую передачу сообщений Beidou, в то время как стандартная версия предлагает только спутниковую передачу сообщений Beidou.

Huawei Mate X7 оснащён аккумулятором ёмкостью 5525 мА·ч (5600 мА·ч у Collector’s Edition) и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт и быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Производитель заявляет, что общая производительность смартфона на 42 % выше, чем у предшественника. Mate X7 также поддерживает экстренную связь без доступа к сети и режим «Исследования природы» с экстремальным временем автономной работы до 10 дней.

Конфигурации и цены следующие:

Huawei Mate X7 12/256 Гбайт — 12 999 юаней (около $1830);

Huawei Mate X7 12/512 Гбайт — 13 999 юаней (около $1970);

Huawei Mate X7 Collector’s Edition 16/512 Гбайт — 14 999 юаней (около $2111);

Huawei Mate X7 Collector’s Edition 16 Гбайт/1 Тбайт — 15 999 юаней (около $2250).

Huawei Mate X7 Collector’s Edition в версии на 1 Тбайт со стилусом — 17 599 юаней (около $2475).

Смартфон уже доступен для предзаказа в Китае. Его открытые продажи начнутся 5 декабря.