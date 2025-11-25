Huawei представила четыре флагмана Mate 80 — новый дизайн, Kirin 9030 и до 20 Гбайт ОЗУ по цене до $1830

Huawei представила в Китае новую серию смартфонов Huawei Mate 80, некоторые сведения о которых уже появились в Сети. Серия включает четыре модели — Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max и Mate 80 RS Master Edition. Новинки относятся к премиальному сегменту, отличаясь новым дизайном, high-end-камерами и высокой производительностью благодаря использованию флагманских чипов.

Смартфоны серии Mate 80 получили плоские экраны — в отличие от изогнутых экранов у предшественников, — а также корпус с плоскими гранями и скруглёнными углами. Камеры размещены внутри круглого блока, как у модели Mate 40, который у Mate 80 RS Master Edition выполнен в форме восьмиугольника.

Второй круг на задней панели, обозначающий зарядную катушку, в сочетании с круглым блоком камер формирует «восьмёрку». В свою очередь, задняя панель Mate 80 RS Master Edition повторяет изгибы гоночного трека. Сообщается, что смартфоны Mate 80 имеют класс защиты согласно стандартам IP68 и IP69 от воздействия воды, высоких температур и давления.

Модели Mate 80 и 80 Pro оснащены 6,75-дюймовыми экранами, а у Mate 80 Pro Max и Mate 80 RS Master Edition — LTPO OLED-дисплеи с диагональю 6,9 дюйма и яркостью 8000 кд/м² — самым высоким показателем яркости дисплея смартфона на данный момент. Дисплеи поддерживают адаптивную частоту обновления до 120 Гц.

В базовой модели Mate 80 используется чип Kirin 9020, остальные модели серии поставляются с чипами Kirin 9030 или 9030 Pro в зависимости от объёма оперативной памяти. Объём оперативной памяти у Mate 80 RS Master Edition составляет до 20 Гбайт — это максимальный показатель для смартфонов серий Mate и P.

Huawei не стала раскрывать подробности о чипе Kirin 9030, лишь сообщив некоторые данные о производительности смартфонов. В частности, производительность Huawei Mate 80 на 35 % выше, чем у Mate 70 на базе Kirin 9010. У версии Huawei Mate 80 Pro с 12 Гбайт оперативной памяти производительность также на 35 % выше, чем у Mate 70 Pro (Kirin 9020). Кроме того, Huawei Mate 80 Pro 16GB Edition и Mate 80 Pro Max обладают производительностью на 42 % выше по сравнению с Mate 70 Pro+ (Kirin 9020).

Базовая модель Mate 80 оснащена системой камер, включающей основную с 50-Мп сенсором с 10-ступенчатой переменной диафрагмой (f/1,4–4,0) и оптической стабилизацией изображения (OIS), широкоугольную 40-Мп камеру с диафрагмой f/2,2, а также 12-Мп перископический телеобъектив с диафрагмой f/3,4 и 1,5-Мп мультиспектральный сенсор Red Maple второго поколения для повышения точности цветопередачи и детализации при различных условиях освещения.

В свою очередь, смартфон Mate 80 Pro оснащён 50-Мп основной камерой с сенсором размером 1/1,28 дюйма (f/1,4–4,0, OIS), 40-Мп широкоугольной камерой с диафрагмой f/2,2 и 48-Мп телеобъективом с двумя перископами с 4- и 8-кратным зумом.

Модели Pro Max и RS Master Edition получили вместо одного два 50-Мп телеобъектива — в дополнение к основной 50-Мп камере (f/1,4–4,0, OIS) и 40-Мп широкоугольной. У всех смартфонов серии 13-Мп селфи-камера дополняется ToF-датчиком для 3D-распознавания лиц.

Смартфоны серии Mate 80 также получили массивные аккумуляторы: Mate 80 Pro Max и Mate 80 RS Master Edition — ёмкостью 6000 мА·ч, в то время как у базовой версии и Mate Pro — 5750 мА·ч. Смартфоны поддерживают быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт, беспроводную зарядку — 80 Вт, а также беспроводную обратную зарядку — 20 Вт.

Серия Huawei Mate 80 поставляется с ОС HarmonyOS 6, которая отличается новыми функциями и рядом новых возможностей ИИ.

Цена Huawei Mate 80 начинается с 4699 юаней (около $662) за версию с 12/256 Гбайт памяти, стоимость Huawei Mate 80 Pro 12/256 Гбайт составляет от 5999 юаней (около $844). Huawei Mate 80 Pro Max 16/512 Гбайт обойдётся как минимум в 7999 юаней (около $1126), а модель Huawei Mate 80 RS Master Edition 20/512 Гбайт — в 11 999 юаней (около $1689). Версия Mate 80 RS Master Edition с 20 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт флеш-памяти обойдётся в 12 999 юаней (около $1830)