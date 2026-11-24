Американская компания Boom Supersonic впервые запустила прототип газогенератора Sprint Core — центральной части двигателя Symphony для сверхзвукового пассажирского самолёта Overture. Это существенно повышает шансы на возвращение сверхзвуковой пассажирской авиации после двух десятилетий простоя.

Испытание состоялось 21 ноября 2026 года на аэродроме неподалёку от Денвера. Установка заработала со второй попытки, хотя, по словам основателя и генерального директора компании Блейка Шолла (Blake Scholl), вероятность успешного запуска оценивалась менее чем в 50 %. Во время короткого испытания газогенератор достиг частоты вращения 6500 об/мин. Показания почти 2000 датчиков регистрировались в реальном времени. В ближайшие месяцы компания намерена постепенно увеличивать продолжительность и нагрузку испытаний.

Особенность разработки заключается в том, что один и тот же газогенератор станет основой двух разных силовых установок. В авиационном двигателе Symphony он будет работать совместно с вентилятором, обеспечивающим тягу около 178 кН. Вторая версия, Superpower, лишится вентилятора: горячие газы будут вращать отдельную турбину, соединённую с электрогенератором. Полученная установка сможет вырабатывать до 42 МВт электроэнергии и предназначена, прежде всего, для питания крупных центров обработки данных, в том числе обслуживающих системы искусственного интеллекта. По утверждению Boom, обе установки будут использовать более 75 % общих компонентов.

Само ядро Sprint Core представляет собой газогенератор с шестиступенчатым компрессором высокого давления, камерой сгорания и одноступенчатой турбиной высокого давления. Турбина отбирает энергию у горячих продуктов сгорания и через вал приводит в движение компрессор. Важно подчеркнуть, что испытан пока только этот центральный узел, а не полноценный двигатель. Компания рассчитывает приступить к испытаниям полностью собранной силовой установки примерно в середине 2027 года.

Extremely few companies have made both an engine and an airplane. None has made a supersonic airplane and a supersonic engine—until today. Today a new engine company was born. Watch volume up, viewer discretion advised. https://t.co/ckLD9kKPDl — Blake Scholl 🛫 (@bscholl) November 21, 2026

Однако свой путь в жизнь новая турбина начнёт не с самолётов, сертификация которых — отдельная головная боль. Первой коммерческой реализацией технологии станет промышленная газовая турбина Superpower. Boom рассчитывает начать поставки новых турбин заказчикам в середине 2027 года, выйти на выпуск 25 установок ежегодно к 2028-му и 50 — к 2029 году. Для этого компания инвестирует $150 млн в собственное производство в Колорадо, где намерена самостоятельно изготавливать компоненты, составляющие около 85 % массы двигателя, включая лопатки турбин из монокристаллических жаропрочных сплавов. Как признаются в компании, смежники не готовы поставлять качественные комплектующие, поэтому всё приходится делать самим.

Опыт эксплуатации турбины Superpower и собранные данные о надёжности послужат основой для разработки авиационного двигателя Symphony. При этом сроки появления самого лайнера Overture остаются неопределёнными: первоначальная цель — 2029 год — уже вызывает сомнения. Вероятно, сроки придётся сместить на год-два, а то и на более поздний срок.

Без малого два года назад прототип сверхзвукового авиалайнера Boom Supersonic XB-1 показал бесшумный полёт на сверхзвуковой скорости. Громовой раскат при преодолении звукового барьера и шум, создаваемый сверхзвуковыми самолётами, привели к запрету полётов над заселёнными территориями. Возрождаемая сверхзвуковая пассажирская авиация обещает быть малошумной благодаря как новым материалам, так и новым технологиям. Лайнер Overture, рассчитанный на 60–80 пассажиров, обещает оказаться в числе первых таких самолётов. Его ожидаемая скорость полёта будет достигать 1,7 Маха (1770 км/ч), а цена билета должна остаться на уровне современного бизнес-класса.