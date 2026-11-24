Американская компания Boom Supersonic впервые запустила прототип газогенератора Sprint Core — центральной части двигателя Symphony для сверхзвукового пассажирского самолёта Overture. Это существенно повышает шансы на возвращение сверхзвуковой пассажирской авиации после двух десятилетий простоя.
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Испытание состоялось 21 ноября 2026 года на аэродроме неподалёку от Денвера. Установка заработала со второй попытки, хотя, по словам основателя и генерального директора компании Блейка Шолла (Blake Scholl), вероятность успешного запуска оценивалась менее чем в 50 %. Во время короткого испытания газогенератор достиг частоты вращения 6500 об/мин. Показания почти 2000 датчиков регистрировались в реальном времени. В ближайшие месяцы компания намерена постепенно увеличивать продолжительность и нагрузку испытаний.
Особенность разработки заключается в том, что один и тот же газогенератор станет основой двух разных силовых установок. В авиационном двигателе Symphony он будет работать совместно с вентилятором, обеспечивающим тягу около 178 кН. Вторая версия, Superpower, лишится вентилятора: горячие газы будут вращать отдельную турбину, соединённую с электрогенератором. Полученная установка сможет вырабатывать до 42 МВт электроэнергии и предназначена, прежде всего, для питания крупных центров обработки данных, в том числе обслуживающих системы искусственного интеллекта. По утверждению Boom, обе установки будут использовать более 75 % общих компонентов.
Само ядро Sprint Core представляет собой газогенератор с шестиступенчатым компрессором высокого давления, камерой сгорания и одноступенчатой турбиной высокого давления. Турбина отбирает энергию у горячих продуктов сгорания и через вал приводит в движение компрессор. Важно подчеркнуть, что испытан пока только этот центральный узел, а не полноценный двигатель. Компания рассчитывает приступить к испытаниям полностью собранной силовой установки примерно в середине 2027 года.
Extremely few companies have made both an engine and an airplane. None has made a supersonic airplane and a supersonic engine—until today. Today a new engine company was born. Watch volume up, viewer discretion advised. https://t.co/ckLD9kKPDl— Blake Scholl 🛫 (@bscholl) November 21, 2026
Однако свой путь в жизнь новая турбина начнёт не с самолётов, сертификация которых — отдельная головная боль. Первой коммерческой реализацией технологии станет промышленная газовая турбина Superpower. Boom рассчитывает начать поставки новых турбин заказчикам в середине 2027 года, выйти на выпуск 25 установок ежегодно к 2028-му и 50 — к 2029 году. Для этого компания инвестирует $150 млн в собственное производство в Колорадо, где намерена самостоятельно изготавливать компоненты, составляющие около 85 % массы двигателя, включая лопатки турбин из монокристаллических жаропрочных сплавов. Как признаются в компании, смежники не готовы поставлять качественные комплектующие, поэтому всё приходится делать самим.
Опыт эксплуатации турбины Superpower и собранные данные о надёжности послужат основой для разработки авиационного двигателя Symphony. При этом сроки появления самого лайнера Overture остаются неопределёнными: первоначальная цель — 2029 год — уже вызывает сомнения. Вероятно, сроки придётся сместить на год-два, а то и на более поздний срок.
Без малого два года назад прототип сверхзвукового авиалайнера Boom Supersonic XB-1 показал бесшумный полёт на сверхзвуковой скорости. Громовой раскат при преодолении звукового барьера и шум, создаваемый сверхзвуковыми самолётами, привели к запрету полётов над заселёнными территориями. Возрождаемая сверхзвуковая пассажирская авиация обещает быть малошумной благодаря как новым материалам, так и новым технологиям. Лайнер Overture, рассчитанный на 60–80 пассажиров, обещает оказаться в числе первых таких самолётов. Его ожидаемая скорость полёта будет достигать 1,7 Маха (1770 км/ч), а цена билета должна остаться на уровне современного бизнес-класса.
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