Европейский космический телескоп «Евклид» (Euclid) обнаружил самый далёкий из известных на сегодняшний день квазаров. Объект J1504+6252, получивший название Dún Aonghasa, существовал всего через 630 млн лет после Большого взрыва, что сложно объяснить современными моделями эволюции Вселенной.

Квазар был обнаружен при анализе данных примерно за 18 месяцев наблюдений «Евклида» среди миллионов зарегистрированных объектов. Его природу впоследствии подтвердили наблюдения с использованием обсерватории имени Кека, Большого бинокулярного телескопа (LBT), космического телескопа «Хаббл» и, наконец, космического телескопа «Джеймс Уэбб». Последний позволил определить массу центральной чёрной дыры объекта — около 360 млн масс Солнца. Квазары представляют собой чрезвычайно яркие ядра галактик, свечение которых возникает при нагревании газа, падающего на сверхмассивную чёрную дыру.

Особенность Dún Aonghasa заключается в том, что, несмотря на огромную массу чёрной дыры, в момент регистрации света от квазара она поглощает окружающее вещество сравнительно медленно. Следовательно, наблюдаемая скорость аккреции не объясняет, как объект успел набрать такую массу за первые 630 млн лет существования Вселенной. Очевидно, этапы исключительно быстрого роста объект переживал в прошлом. В любом случае полученные данные представляют интерес для проверки теоретических моделей формирования первых сверхмассивных чёрных дыр, поскольку конкретный механизм их появления пока остаётся предметом исследований.

Само открытие стало возможным благодаря сочетанию чувствительной инфракрасной съёмки и широкого охвата неба телескопом «Евклид», запущенным в 2023 году. За первые полтора года научной работы миссия выявила 31 древний квазар, в том числе 12 объектов с красным смещением выше семи. Для сравнения: предыдущим обзорам потребовалось около 15 лет, чтобы обнаружить сопоставимое количество квазаров на таких расстояниях.

При этом объекты с красным смещением выше восьми настолько редки, что во всей запланированной области обзора «Евклид» ожидается найти лишь несколько десятков таких источников. Квазар J1504+6252 стал первым среди них — он был обнаружен на красном смещении 8,13. Это первый квазар со смещением свыше восьми. Новая находка отодвигает предыдущую границу наблюдений примерно на 40 млн лет. Кстати, предыдущий рекорд также был установлен «Евклидом».