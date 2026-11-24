Xiaomi отчиталась о снижении скорректированной чистой прибыли за третий квартал на 56,8 %, не оправдав ожиданий аналитиков. На финансовые результаты повлияли ослабление автомобильного рынка в Китае, сокращение поставок электромобилей и рост стоимости компонентов, включая микросхемы памяти для смартфонов.

Автомобильное подразделение Xiaomi вместе с направлениями искусственного интеллекта и другими новыми проектами завершило квартал с операционным убытком в размере 3,4 млрд юаней. Выручка автомобильного бизнеса снизилась на 19,9 %, до 22,7 млрд юаней, а поставки машин сократились на 7,2 % в годовом выражении, до 100 975 единиц. По сравнению с предыдущим кварталом поставки уменьшились примерно на 3,1 %. Для сравнения: в четвёртом квартале 2025 года компания поставила 145 115 автомобилей.

Xiaomi также указала на рост затрат и накопление запасов, заявив, что спад на внутреннем автомобильном рынке создаёт «огромное давление для всех». В целом розничные продажи легковых автомобилей в Китае упали на 24 % в годовом выражении. Дополнительное давление на автомобильный бизнес оказало изменение структуры продаж: доля более дорогих электромобилей SU7 Ultra сократилась, а ключевые компоненты подорожали. В результате валовая рентабельность сегмента электромобилей, ИИ и других новых инициатив уменьшилась с 25,5 до 19,2 % за год.

Несмотря на ухудшение показателей, Xiaomi продолжает расширять автомобильную линейку. Новое семейство кроссоверов SkyNomad получило более 70 000 подтверждённых заказов за первый месяц продаж, а поставки этих машин в третьем квартале превысили 10 000 единиц. Чтобы компенсировать спад на домашнем рынке, компания также намерена расширить географию автомобильного бизнеса и начать продажи машин в Германии во второй половине 2027 года.

В производстве смартфонов ситуация также остаётся непростой. Выручка от их продаж сократилась на 0,8 %, а валовая рентабельность снизилась с 11,1 до 9,2 % из-за высокой стоимости микросхем памяти. Несколько компенсировать падение прибыли компании удалось за счёт увеличения продаж более дорогих моделей: средняя цена реализованного устройства относительно предыдущего квартала выросла на 10 %.

Согласно данным Omdia, в третьем квартале Xiaomi поставила 30,7 млн смартфонов — на 29,3 % меньше, чем годом ранее. Доля компании на мировом рынке составила 12,1 %. При этом средняя стоимость реализованных устройств достигла рекордных 1486 юаней, увеличившись за год на 39,8 %. Xiaomi также продолжает укреплять позиции в премиальном сегменте: доля смартфонов стоимостью от 6000 юаней на китайском рынке выросла с 3,2 до 4,4 %. Однако повышение средней цены пока не позволяет компенсировать рост стоимости компонентов и сохранить прежнюю валовую рентабельность.

Аналитики Counterpoint Research также отметили сокращение присутствия Xiaomi в бюджетном сегменте и на некоторых зарубежных рынках. По их оценке, падение поставок смартфонов компании в третьем квартале превысило 30 %, а доля мирового рынка составила около 12 %. Разница с данными Omdia объясняется использованием оценок разных аналитических компаний.

Несмотря на давление на прибыль, Xiaomi не намерена сокращать инвестиции в искусственный интеллект, собственные процессоры и робототехнику. Компания сообщила, что её роботы-гуманоиды могут непрерывно работать восемь часов на сортировочном участке автомобильного производства и самостоятельно восполнять заряд аккумуляторов. Сейчас производитель тестирует возможности роботов в условиях, приближенных к домашним.

Скорректированная чистая прибыль Xiaomi за квартал с июля по сентябрь составила 4,9 млрд юаней ($735,7 млн) при среднем прогнозе аналитиков в 5,2 млрд юаней ($780 млн). Выручка за квартал сократилась на 5,2 %, до 107,2 млрд юаней ($16,08 млрд). На фоне публикации отчётности акции компании на Гонконгской бирже подешевели на 3,7 %, до 26,5 гонконгского доллара ($3,38).